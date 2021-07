La peor Selección de la historia

ESTA Selección no ilusiona, menos todavía tras ver una convocatoria en la que faltan muchos nombres. Bueno, y la falta de gol, con un Álvaro Morata que es el jugador con más ocasiones claras falladas del campeonato. Además, la soberbia de Luis Enrique, que osa dejar fuera a los futbolistas del Real Madrid y pone a jugadores fuera de su posición. Y que no se os olvide la fragilidad mental de este equipo, que, en situaciones adversas, nunca se levanta. Pues bien, todos estos comentarios que se habían escuchado en los últimos días sobre el combinado nacional han quedado enterrados bajo tierra. En una especie de catarsis en Copenhague, todos los elementos, de fortuna y desgracia, se unieron para vivir una tarde apasionante de fútbol. Dos batacazos, el primero el de Unai Simón, y el segundo la remontada del 1-3 al 3-3, podrían haber sido la sentencia de una plantilla que vive inmersa en una renovación y a la que la presión le puede jugar siempre una mala pasada. No obstante, se hubiese matado a los chicos de Luis Enrique al día siguiente, y al propio entrenador al minuto de pitar el colegiado. La reacción de dos jugadores son el mejor ejemplo para dar muestras de la importancia de un vestuario unido. El portero, tras su grosero error, supo resarcirse con un par de acciones salvadoras. El delantero, siempre en el ojo del huracán, marcó el 3-4 en un golpeo que no solo metió Morata, sino que lo hicieron todos sus compañeros. Solo hay que volver a ver la repetición de la celebración para comprobar que son una piña. Y es que Luis Enrique ha conseguido formar un plantel sin egos y en el que la combinación de talento joven (Pedri, Ferrán, Olmo) y experiencia más que comprobada (Busquets, Koke, Alba, Azpilicueta) está siendo la fórmula de este conjunto. Ahora, lo peor sería darle un giro de 180º a esta situación y creer que la Selección está ya en semifinales. Primero, el partido contra los suizos. Día a día.