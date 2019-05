Y O es que no soy muy de centros comerciales". Y se quedan en la gloria, porque en ese mismo momento están en un centro comercial y es como si tuvieran que justificarse por estar allí. Oye, que yo también estoy aquí y no voy a juzgarte. Es más, ¿por qué habría de juzgar a alguien porque vaya a un centro comercial? ¿Qué tiene de malo un centro comercial? El centro comercial está matando el pequeño comercio. Sí, en parte. Pero como todo en la vida tiene sus pros y sus contras. Es más, siempre hay un pez más grande. Hasta los centros comerciales y las grandes superficies están sufriendo la revolución de Internet. Con dos simples clics ya tengo de camino cualquier cosa que quiera y me ahorro tener que plantearme siquiera si voy a comprarlo a la tienda de la esquina o al Alcampo. ¿Voy a dejar de usar Amazon por eso? No, porque es cómodo y es útil. Es lo que tiene el progreso. Y lo mismo ocurre con los centros comerciales. En un mismo espacio tienes restauración, comercios y ocio. Y no veo ningún impedimento en hacer uso de ello cuando me convenga. Y luego ya para comprar el pan pues cruzo la calle.