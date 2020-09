¿Nos pillará el toro?

El fútbol no tiene memoria. El fútbol son resultados que al fin y a la postre es lo único que cuenta. Lo demás son milongas. De nada te vale jugar bien si no ganas. De nada te vale ser mejor que el contrario, si no ganas. De nada te valen las buenas sensaciones si eso no se ve traducido en puntos. El domingo en Lugo no le espera un partido plácido al equipo de José Gomes. Posiblemente en cuanto a calidad, la plantilla del Almería sea infinitamente mejor que la del Lugo. Los objetivos son muy diferentes, pero hay dos matices que les van a diferenciar mucho y que se puede notar a lo largo de los noventa minutos. El Lugo llega rodado y prácticamente con la plantilla cerrada desde hace varias semanas. El Almería llega aún en construcción, con jugadores incluso que se han incorporado esta misma semana y con una mochila que ya de por sí es pesada, con la responsabilidad de que en cada campo, en cada partido, se están jugando el ascenso a Primera División. A José Gomes, desde el primer momento, se le van a pedir resultados, posiblemente menos juego, pero sí que el equipo gane. Da igual, en estos momentos, que el fútbol que practique el Almería sea más o menos vistoso. Lo que importan son los puntos y es lo que en definitiva van a valorar tanto los aficionados rojiblancos como los dirigentes del equipo. Si responsabilidad tienen los jugadores, que saben perfectamente cuál es el objetivo del equipo esta temporada, también la va a tener un José Gomes que mucho me temo que no ha tenido tiempo suficiente para hacer el equipo que él quiere. Solo hay que ver la lista de jugadores con los que viajó el Almería hasta Marbella para hacer lo "gordo" de la pretemporada, y los que a día de hoy podrían entrar en la convocatoria que viaje a Lugo y todo en muy poco tiempo. José Gomes no tiene una barita mágica, pero confiemos en que el toro no le pille porque a nadie le gusta empezar mal un campeonato y más este Almería que tiene un objetivo muy claro por el que pelear a partir de este domingo. Algunos dirán que se necesita tiempo … si, no les faltará razón, pero en este mundillo del fútbol, precisamente tiempo no es que sobre mucho.