El plan Demirovic

Destacó Piqué, tras la derrota del Barça en Copa ante el Sevilla, el correoso esquema utilizado por los de Machín, con tres centrales, dos carrileros ofensivos y un centro del campo en el que conviven en armonía jugadores destructores y creativos. Una máquina letal que el técnico lleva perfeccionando desde hace años y que llevó al Girona a cuajar las mejores temporadas de su historia. Es vital para cualquier equipo tener una idea de juego establecida y en la que todos sus componentes tengan fe ciega. El Almería es otro buen ejemplo de ello. Los rojiblancos, de la mano de Fran Fernández, se han convertido en un superorganismo en el que cada componente trabaja en pos del bien común. Individualmente las piezas pueden mostrar carencias, pero todas juntas son muy difíciles de batir. Sin embargo, estas ideas no siempre dan para ser superiores al rival. Es normal. Si no, el fútbol sería muy fácil. Es ahí cuando debe entrar en juego un plan B, alguna variante que tenga la fuerza necesaria para cambiar el rumbo del juego, y parece que en este mercado invernal Fran Fernández ha encontrado lo que necesitaba. Desencantado con los sustitutos de Álvaro, el técnico almeriense no variaba ese 1-4-2-3-1 bajo ningún concepto, consciente de que Sekou o Caballero, delanteros toscos, nada móviles y poco asociativos, podrían perjudicar más que beneficiar al juego del equipo. Demirovic puede ser quien rompa esta tendencia. El delantero propiedad del Alavés se postula como un complemento idóneo para Álvaro. Escurridizo y llegador, el bosnio ha venido como agua de mayo a un Fran Fernández que, en el amistoso ante el Nordsjaelland, ya probó durante media hora un 1-4-4-2 con el equipo titular, siendo Luis Rioja el damnificado y desplazando a Juan Carlos a la banda izquierda. No parece que el entrenador almeriense vaya a optar a las primeras de cambio por modificar un sistema que está dando grandes resultados a los andaluces, pero saber que existe un plan B de ciertas garantías ayudará en esos partidos que se enquistan. Cambiar nunca está de más si es para mejor.