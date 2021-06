La planificación es clave

Londres, 10 de junio de 2021. Estimado Navarro, una vez consumado el fracaso de caer eliminados en el play-off ante el Girona, el Almería no tiene tiempo que perder para planificar la próxima temporada, donde el ascenso ya no será un objetivo, sino una obligación (la nueva propiedad se dio un plazo de 3 años para subir). Si algo ha quedado demostrado en estas dos temporadas es que el Almería tiene mucho potencial, pero quizás la planificación no ha sido la ideal. En Segunda, aparte de un buen grupo de jugadores jóvenes y de calidad, se necesita también gente experta que sepa lidiar con la presión. Parece que Rubi, con su agenda personal, puede contribuir en este aspecto. Son muchos los jugadores con contrato en vigor y varios no dan la talla para luchar en serio por el ascenso. Las posibles ventas de Samu y Sadiq pueden potenciar el tope salarial de la entidad y ayudar a aumentar el nivel para que no nos quedemos en la orilla al final de la temporada que viene y podamos celebrar por fin el ascenso a Primera. PD: La defensa debe ser prioridad…