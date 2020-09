Una plantilla con talento

Mientras usted lee estas líneas y yo las escribo es muy probable que en las oficinas de la UDA se estén realizando un fichaje nuevo, una cesión de un jugador del filia, se este llegando a un acuerdo para rescindir un contrato, o una negociación rota por las altas pretensiones de equipos o jugadores que la dirección deportiva quiere traer al Mediterráneo. Es lo usual en este periodo de mercado estival, pero es cierto que se ha acelerado todo en los últimos días. José Gomes está realizando una pretemporada muy atípica. En primer lugar por todo lo que conlleva realizar los primeros entrenamientos en plena pandemia. Entiendo que el staff técnico estará haciendo más hincapié por recuperar el estado físico del equipo que darle las instrucciones tácticas que el preparador portugués quiere llevar a cabo. Más que nada porque de la plantilla que comenzó a entrenar a la que conforme el plantel definitivo hay muchos cambios.

A priori es sencillo decir sí el conjunto rojiblanco está realizando buenos o malos fichajes, pero hasta que la competición no echa a rodar nada puede darse por seguro. Hay jugadores con buenas prestaciones en la categoría: Villar, Morlanes o Aketxe parecen apuestas seguras. La salida de Darwin dejará un hueco importante en el equipo. Lo normal es que no encuentre la secretaría técnica a un futbolista del nivel del uruguayo, por lo que su estela tendrá que ser "igualada" por dos jugadores. Ven lo que les decía, Makaridze se convierte en nuevo portero de la UDA. Todo mientras finalizo esta columna, que me gustaría acabar dando la importancia a un tema importante en esto de los fichajes y lo que pueden aportar al equipo. Los futbolistas anteriormente nombrados tienen buen pie y aportan más en un estilo de juego combinativo, no he metido a Raúl Guti en la ecuación porque aún no han hecho oficial su fichaje, por lo que espero que Gomes tenga en su ideario futbolístico dar importancia al balón más que cualquier otro aspecto táctico. Solo conocemos al entrenador portugués de dos partidos. Pero lo que vimos se aleja bastante de esta idea. Por el bien del fútbol y de los jugadores que llegan esperemos que lo del playoff fuera solo un espejismo.