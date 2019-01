Por la puerta de atrás

La UD Almería no lo veía como prioritario pero ya se está empezando a mover el mercado. Han comenzado las primeras salidas, obvias por los pocos minutos que algunos futbolistas estaban contando, y por consiguiente Demitrovic y David Rocha ya están listos para debutar con la camiseta rojiblanca. Corona especuló con la posibilidad de ser meros espectadores y aunque me pueda equivocar no creo que ninguno de los dos futbolistas que han llegado al Mediterráneo sean capaces de arañarles minutos a los titulares con Fran Fernández. La nula expectación que ha provocado la llegada de Demitrovic y Rocha, no varía mucho en la sensación que provocaban algunos futbolistas en verano. El rendimiento marcará si son parches o son capaces de aumentar el rendimiento de una plantilla donde está muy marcado el titular y el suplente. El rival de mañana tiene las costuras de equipo recién descendido. Una gran plantilla pero que no termina de ser regular. En su última salida perdió contundentemente ante Las Palmas por lo que están sobre aviso, la no presencia de Fran Mérida por sanción es una baja muy sensible para los de Arrasate. El Osasuna modifica poco su esquema y el 1-4-2-3-1 potencia el juego exterior de un equipo al que le gustar mandar en los partidos a través del balón. Eso sí, su mayor exponente es Fran Mérida como comentamos anteriormente sancionado. Lo normal es que lo sustituya Iñigo Pérez que junto con Oier serán más verticales y cada robo tendrá como primer objetivo el balón hacia los extremos. Rubén Martinez en la portería es garantía absoluta, y el despliegue en ataque de los laterales Nacho Vidal por derecha y Clerc por izquierda es otra de las armas navarras. Una vez han conseguido pasar el centro del campo pueden ser profundos o sacar centro desde cualquier posición. Arriba mucha calidad y continuo campo de posición. Futbolistas acostumbrados a jugar por dentro y por fuera con capacidad para intercambiar roles. Juan Villar, Rubén García o Torres desequilibran en cualquier situación. David Rodríguez y Xisco buscan el gol aunque hasta ahora no lo están encontrando.