Acaba de arrancar el año, así que estamos de lleno en el momento de poner en marcha los buenos propósitos. Algunos, los menos, tienen la gran fuerza de voluntad de ponerse serios ya el mismo 1 de enero. Así, sin anestesia. Fuera el tabaco, fuera el alcohol, se acabaron los hidratos de carbono y toca salir a correr. Luego están los que consideran que el Año Nuevo comienza oficialmente justo cuando acaban las fechas de Navidad, así que hasta después de Reyes, nada de ser mejor persona y no hay clases de inglés ni horas de gimnasio que valgan. Y ya, por último, están los que piensan que ya si eso se ponen en febrero.

Yo tengo mis buenos propósitos para 2019 y estoy encuadrado en el grupo de los de 'Después de Reyes', así que ya a partir del lunes me pongo. Son dispares, pero entre ellos, un clásico: la dieta. No es tanto una cuestión estética, es que uno tiene ya una edad y hay que empezar a cuidarse, porque no sé qué voy a dejar para los setenta si antes de los cuarenta ya lo tengo todo.

Algo así podrían empezar a plantearse los deportistas, que se creen todos muy jóvenes, muy guapos ellos y que se pueden permitir ciertos excesos y hábitos poco saludables, porque con unas pocas sesiones de entrenamiento se quedan como nuevos. Sí, puede ser, pero el caso es que se les podría acabar el chollo, porque la Agencia Mundial Antidopaje va a seguir muy de cerca ciertas sustancias que a partir de 2020 podrían ser prohibidas. Entre ellas se encuentran la cafeína y la nicotina. Así que quizás este año se escapen, pero tendrán que pensarse muy seriamente para el próximo lo de los buenos propósitos como el resto de los mortales y quitarse el café, los cigarrillos y hasta la Coca-Cola. Que disfruten lo que les pueda quedar. A mí solo me viene a la mente el pobre Contador. Primero le quitaron la carne y ahora esto. ¿Qué le queda? ¿QUÉ LE QUEDA?