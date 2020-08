Lo importante es el dinero, la salud va y viene, suelen decir en mi barrio en tono jocoso revirtiendo el contenido de la frase auténtica, ésa que sabiamente indica que sin salud, no hay nada. En el fútbol profesional parece prevalecer la idea de que el dinero es más importante a los contagios. Ya no son uno, dos o tres jugadores o miembros de un staff técnico quienes dan positivo en Covid-19; son muchos más y ni siquiera eso o el peligro de volver a la casilla de salida, detienen al negocio de la pelotita aunque los brotes y los rebrotes no dejen de aparecer a lo largo y ancho del planeta. Aun a la espera de lo que pueda pasar con el Fuenlagate -cuya resolución repercute necesariamente en todo lo que suceda por arriba y por abajo en la Segunda división-, los contagios por coronavirus evidentemente pueden alterar o adulterar las competiciones o lo que es más grave todavía, continuar la cadena de contagios fuera de los clubes y campos. El gran engranaje del fútbol no para y en este sentido la prioridad está clara, anteponiendo el dinero al bienestar general, ya puede el mundo irse al mismísimo traste que el balón no parará de girar. La historia juzgara este presente tan confuso e inesperado, mientras un joven acatarrado intenta convertir un gol que lo salve para poder comprar muchas cosas y medicamentos. Mientras escribo esta columna escucho a una señora ministra decir que España es un destino seguro, pero aquí cerca en una playa con discotecas conocidas, en la calle no se ve ni al Tato. Entre lo que dice y lo que sucede, hay miles de muertos de diferencia y el deporte no es ajeno a ello. Por delante queda definir la Champions League en una final a ocho en Lisboa del 12 al 23 de agosto, que genera expectación por lo novedosa y el imprevisto final en medio de una pandemia mundial. Portugal sumó este pasado 31 de julio 8 nuevas muertes por Covid-19, 204 casos nuevos y más de 51.000 contagiados. Final abierto. Campeones europeos de la insensatez.