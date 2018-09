Y seguirán sacando pecho

Me ipsum iba de vacaciones hace 3 semanas alarmado por la situación de los canteranos de la UD Almería y el club vuelve a ofrecer la de cal y la de arena. Joaquín, del que dije que partía con la vitola de titular, deja Huércal con destino a Valladolid. Aquí siguen Trujillo y Owona, además de Ibiza y el regreso in extremis de Saveljich. La buena noticia para las bases es que Chema y Sekou se quedan en la primera plantilla. Pero, ¿eso y el hecho de haber incorporado a otros 15 tíos, manteniendo sólo a 8 de la campaña anterior, es motivo para sacar pecho? Parece que sí.

Para algunos es todo muy ilusionante y un zasca en toda la boca para los críticos, entre los que supongo que me incluyen. Pues me parece estupendo que vean normal que cada año se escapen los pocos canteranos almerienses, con los que la afición se siente más identificada. NO, señores, ni Puertas era un mercenario cuando se fue a Granada ni Joaquín se pira ahora al sueño de Primera División o a la gran oportunidad de su vida. Ambos se han ido por lo mismo: porque no se sentían valorados, en todos los sentidos. Si no es así o me equivoco, que me lo hagan saber los sacapechos con sus argumentos de chicle.

Perdonen el tono agrio con el que estoy escribiendo: es que, como les digo, acabo de volver de vacaciones. De hecho, las he completado tras hacer un parón por Almería el pasado fin de semana con el tiempo justo de ir al estadio a ver ese empate agridulce ante el Tenerife. Por suerte, estuve ajeno a lo de Cádiz; pero, ni seremos tan malos como entonces ni tan buenos como en la primera parte del domingo pasado, antes de quedarnos con diez. Veremos qué nos depara el lunes ante el Málaga, quién ocupa la delantera esta vez y mil o un millón de dudas que la mayoría seguimos teniendo. Envidia me dan los que siguen tan tranquilos con el pecho sacado. Y algo de pena.