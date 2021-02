Todos suman

Desde el inicio de la temporada no hemos parado de alabar la amplitud de plantilla que tiene este Almería. El fondo de armario es fundamental para cumplir los objetivos a largo plazo, como le pasó al Real Madrid de Zidane la temporada que hizo doblete en Liga y Champions. En los dos anteriores ascensos, el Almería de Unai contaba con una amplia plantilla (ya en verano se buscó tener dos jugadores por puesto) y, aunque había una serie de nombres más importantes que otros (Míchel, Corona, Crusat, Ortiz, Bruno, Mané, Acasiete, Carlos García, Westerveld, Cabrera o Kalu Uche), también hubo futbolistas que, sin ser indiscutibles, sumaron de forma decisiva de cara a lograr el ascenso (Larrea, Soriano recuperado de una larga lesión, Bermejo, Mena, Alberto, Cisma, Rodri, Francisco…). Era importante que los menos habituales se sintieran importantes y salieran enchufados, ya fuera para jugar un partido de inicio, media hora o cinco minutos. Con el ascenso de Javi Gracia la cosa fue diferente. Los titulares eran muy titulares y los suplentes, muy suplentes. El trato era muy distinto a unos y a otros, y por eso hubo unas salidas en diciembre que empeoraron al equipo, aunque la calidad del once tipo y el nivel de la categoría hizo que el Almería subiera como tercero tras imponerse con holgura en el play-off a Las Palmas y Girona. El Almería de Pepe Gomes es como el de Emery en ese sentido, aunque el entrenador portugués lo ha llevado a un nivel superior con sus rotaciones radicales de las que tanto se ha hablado y que tan bien le han salido. Así, en el Almería actual es difícil encontrar a un futbolista desmotivado que no haya tenido minutos. Todos cuentan, aunque el once de gala sea muy reconocible. Ante Las Palmas, a pesar de ausencias por sanción o decisión técnica, el equipo fue competitivo y logró un importante triunfo. No hay tiempo para relajarse y mañana toca visita al Leganés y el domingo al Mallorca. Es la hora de la verdad para que la plantilla demuestre que juegue quien juegue, este equipo va para arriba de forma decidida…