Almería, 23 de mayo de 2019. Estimado Piñeiro, la Almería futbolística está en shock desde que Fran Fernández anunciara el lunes que no iba a renovarmientras el club emplea la táctica del avestruz para capear el temporal que se avecina a nivel social entre una masa de aficionados desencantados al considerar que no se ha hecho todo lo posible por retenerlo. En primer lugar el presidente, convenientemente fuera del país por negocios, elude asistir a la comparecencia de prensa del anuncio, pero se explica en una entrevista a la carta en la emisora oficial. Luego Corona, al que apenas se le preguntó en la rueda de prensa porque el protagonista ese día era FF, hablaba el martes para apuntillar la versión de la entidad y por último el miércoles se recurría a la presentación de las renovaciones de René y Fernando para intentar calmar unas aguas que bajan turbulentas. Lo peor de todo es la sensación de que no existe ningún proyecto de futuro.