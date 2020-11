Pese a que no llevamos ni un cuarto de temporada a la UD Almería ya le ha dado tiempo a pasar por varias fases de juego y resultados. La típica irregularidad de la categoría. Imposible no caer en baches, buscando la eterna racha que saque distancia con los perseguidores. Cuando parece que Jose Gomes tiene en su cabeza el once titular y los futbolistas nuevos ya se han adaptado a Almería, los rojiblancos están mostrando su mejor versión. Hay futbolistas con una capacidad técnica y de mando en el juego que son de superior categoría. En esta descripción encaja de manera diferencial Manu Morlanes. Un mediocentro capaz de marcar los tiempos y dar fluidez con balón a su equipo. Junto con Samú Costa la UD Almería tiene un centro del campo con la capacidad suficiente para mandar en todos los partidos, de estos dos futbolistas depende el juego almeriense y por ahora el resultado es beneficioso.

Hay una frase de Juanma Lillo que sigue teniendo mucha transcendencia hoy en día: "Dime con qué mediocentro andas y te diré qué equipo eres". Pues de momento al segundo entrenador del Manchester City le debemos de decir que Morlanes y Costa son ese tipo de mediocentros que a él le gustaría tener en su equipo. Y lo que aún no sabemos es donde está el máximo nivel de estos dos jóvenes jugadores. Yo, un enamorado de los mediocentros de buen pie, confieso que mi mirada se escapa en cada partido de la UD Almería a los movimientos y al contacto de estos dos jugadores con balón. Lo que el tiro de cámara me deja, porque si se pudiera ver el fútbol en directo estoy seguro que seguiría observando a Morlanes pese a estar el balón en la otra esquina del campo.

En esta buena dinámica en la que se encuentra inmerso la UDA viaja hasta Albacete. Con su segundo entrenador de la temporada y sin un jugador que marque diferencias, da la sensación que los manchegos volverán a tener una temporada complicada. El año pasado se salvaron en el último suspiro. No todos los días se puede jugar en el alambre y salir victorioso.