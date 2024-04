El Almería se gastó en verano más de 50 millones en fichajes. Ha tenido 3 entrenadores (4, si contamos los dos partidos del interino Lasarte), ha sumado 14 puntos y ha logrado tan solo un triunfo en las 31 jornadas que llevamos de liga. A pesar de ser la peor temporada que recuerdo, la peor de nuestra historia, aún tenemos que escuchar a entrenadores ajenos y a gente de nuestra casa decir que nuestro equipo compite. Cuando alguien dice que compite un equipo que está virtualmente descendido gracias a los guarismos que antes he señalado no deja de ser una contradicción o una tomadura de pelo. Parece que todavía tenemos que hacer palmas y dar las gracias por los servicios prestados. Algunos incluso sacan pecho en redes sociales, no sé si porque realmente así lo creen, lo cual es grave, o porque es una forma de animarse, lo cual es triste, como triste es ver que el equipo sigue cometiendo los mismos errores desde agosto sin que nadie, ni técnicos, ni jugadores, hayan hecho algo al respecto. Pero aquí no pasa nada. El equipo compite y se encargan de recordárnoslo cuando el resultado no es el más malo (un empate). Nos vamos a ir a Segunda en el año de la mayor inversión de nuestra historia y con una de las permanencias más baratas que se recuerdan, ya que, de ser una temporada normal del resto de rivales, el conjunto almeriense ya habría descendido oficialmente hace semanas. Pero el equipo compite y sacó un empate de Anoeta ante una Real que lleva semanas desinflándose. ¿Dónde está la tragedia?, como diría el humorista Pepe Céspedes. Para el próximo partido en casa, ovación cerrada y hacemos la ola. Parece que no se dan cuenta de que esa competitividad de la que presumen no es tal cuando eres el supercolista de la liga y solo has ganado un partido. Estos mismos partidos, con 4 triunfos más, solo 4 triunfos más y 12 puntos más en la tabla, se verían de otra forma, pero no en la situación actual, que da vergüenza ajena. Esta desastrosa temporada vamos a tardar mucho tiempo en olvidarla…