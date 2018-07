Más transparencia

Megusta ese pescadero que te echa los kilos de pescado que le pides y que, incluso, te aconseja comprar uno antes que otro que ha venido peor. Me gusta que un jugador pase por zona mixta y reconozca que se ha marcado un piscinazo. Me gusta la sinceridad. Y la transparencia. Y de lo último carece la Unión Deportiva Almería a la hora de anunciar aquellas ventas en las que saca tajada económica y las entradas -pocas- en las que tiene que abonar una cantidad al club de origen del jugador.

El tema viene de lejos, pero no hay que retroceder numerosos pasos en el tiempo. Basta quedarse en esta ventana invernal. Ni en las salidas de Fidel Chaves, rumbo a Las Palmas, ni en la de José Ángel Pozo, al Rayo Vallecano, se ha anunciado en los canales de comunicación de la entidad unionista cuánto dinero se ha sacado por estos dos futbolistas, a diferencia de otros clubes en otras operaciones, en las que se muestra una mayor transparencia. Tampoco en el único fichaje que no ha aterrizado a coste cero de los once que se han realizado hasta el momento la entidad de la Vega de Acá ha publicado cuánto ha costado.

Es cierto que al final este circo es un juego y todos intentan no mostrar sus cartas. De hecho, es ahora, en el mercado veraniego, cuando muchos representantes hacen de las suyas, cuando algunos jugadores intentan venderse, cuando el efecto mariposa es más efecto mariposa que nunca.

Sin embargo, una vez realizada la operación, lo mejor sería publicar cuánto dinero ha entrado o ha salido de caja. La sinceridad y la transparencia son dos valores bastantes importantes en la vida y por el que una persona o empresa puede crecer. Puedo llegar a entender que no se hagan públicas las cifras, pero no lo comparto. Cuestión de valores.

PD: Tampoco me hace ninguna gracia que se anuncie un fichaje un viernes de verano a las 22:53 horas.