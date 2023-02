Lo último nunca es lo definitivo

Almería capital está a 23 metros sobre el nivel del mar. La UDA está a solo tres puntos sobre el nivel del mal, que es el descenso, cuando se ha cerrado la primera vuelta. El balance no puede ser más que positivo. El equipo ha ido de menos a más en estas 19 primeras jornadas, en puntuación y juego. Los rojiblancos no son ahora los que fueron en el inicio del campeonato. Aquel grupo de jugadores, en su gran mayoría novatos en la categoría y algunos en la Liga, ha dado paso a otro con menos dudas y más maduro. La aportación de los más veteranos, leáse Embarba o Baptistao, ha sido un factor de gran importancia en este crecimiento. En casa ,con el apoyo de la afición, los unionistas están entre los mejores con 19 puntos sobre 30 disputados. Fuera, la historia es bien distinta. Sobre 27 posibles el saldo ha sido de tres de otros tantos empates. Es cierto que ha estado cerca y mereció puntuar contra Valladolid, Villarreal o Betis, pero las derrotas morales son solo una expresión que se inventó Jorge Valdano. El equipo está dónde tiene que estar, pero lo último, para lo bueno y malo, nunca es lo definitivo en el fútbol. Restan otras 19 jornadas, 9 como local y 10 a domicilio, y supuestamente hay que ganar 6 partidos para alcanzar la orilla. Parece fácil, una victoria cada tres jornadas, pero el error comienza ahí. La permanencia pasa por los partidos en el Power, por donde han de pasar Elche, Valladolid o Mallorca, entre otros. Pero hay que rascar algo fuera para restarle presión a algún traspiés, que los habrá, ante la hinchada y el panorama no es muy esperanzador con visitas contra muchos de los grandes, excepción hecha de Barça, que llega el 26 de febrero cuando este periodista se hace más mayor en edad.