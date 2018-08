¿Quién la va a meter?

Es la pregunta que nos hacemos muchos. En este caso, me la hago yo mismo pensando en los delanteros que hay en plantilla, los que han sonado y sonarán hasta que llegue algún refuerzo. O no llegue, quién sabe. Lo que sabemos es que, desde la marcha de Quique González, que gustaría más o menos, sería más extremo que '9' o más fallón que goleador, se busca sustituto que pueda acercarse a sus cifras en las dos temporadas anteriores a la última. Con Muñoz, Hicham y Soleri lejos de Almería, sólo queda Caballero de los delanteros del último curso. De momento…

Lo digo así porque su salida o continuidad podría ser la clave para que venga o no un ariete. Se antoja difícil lo primero al tratarse de un recién llegado, al que habría además que finiquitar y no con una cantidad menor, no. Van dejando de sonar, porque se van colocando en otros equipos, delanteros como Borja Lázaro, ya en Fuenlabrada.

La vuelta de Dani Romera, por el que se negocia una cesión, tampoco me parecería un F5 de los grandes, sinceramente. Así, teniendo en cuenta que una de las alternativas sería Álvaro, que tampoco es un delantero puro sino un extremo como puedan ser Rioja o Corpas -o, si me apuran, mediapunta como Juan Carlos, que viene a sustituir a Pozo-, me da que lo fiamos todo a Sekou

Ojalá sea su año y confirme las buenas sensaciones que ha dejado en el filial. Pero no olviden que es un chaval que viene de jugar en Tercera y saltar dos peldaños de golpe puede ser tarea difícil.

Lo ideal sería que hubiese un teórico titular más contrastado, por experiencia y goles; aunque, a dos semanas escasas para el debut en Cádiz y menos de un mes para el cierre de mercado, se antoja cada vez más difícil que se consiga traer a alguien de ese perfil, más que nada porque quizá tampoco sea lo que estén buscando desde el club. Pues nada, a ver quién la mete esta vez.