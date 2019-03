El valor y precio de la UDA

La clasificación es el algodón que nunca engaña. La evolución y progresión de un equipo se refleja en la tabla clasificatoria. No hay un medidor más correcto. Así, la UDA, que está a una sola victoria de cerrar su permanencia, ha cambiado las fatigas de las pasadas tres campañas, en las que convivió con el descenso en 64 de esas 126 jornadas, por la ilusión y las opciones de meterse incluso en la fase de ascenso. Un reto para el que se necesitan siete victorias, al menos. Según el mundo cabalístico, es probable porque es posible y es posible porque es probable con 36 puntos en liza. Pero hay otras formas que expresan el crecimiento de una plantilla. Me refiero al valor de mercado de sus futbolistas. Este es uno de los cometidos de Transfermarkt. El valor de mercado de los 25 jugadores que componen la plantilla de la UDA es actualmente de 13.3 millones de euros, según esta prestigiosa páginas web, una de las más visitadas en Alemania desde su creación en mayo de 2000 y referente en el mundo del fútbol. Hay que advertir que 3 millones de euros de esta cantidad corresponden a Saveljich, Juan Ibiza, Andoni López, Juanjo Narváez y el bosnio Demirovic, quien lidera la lista con 1 millón de euros. La división entre los 20 jugadores restantes y los 10 millones resultantes, después de deducir a estos cedidos, concluye que el valor medio del plantel se sitúa en el entorno de los 500.000 euros. A nadie se le oculta que esta cantidad se puede revalorizar hasta el final del curso y, aún más, si los de FF, que mañana cumple 39 años, logran meterse en los 'play-off' y no digamos si esta fase de ascenso les aúpa a Primera. El valor de un futbolista y su precio final no siempre van unidos. Su cotización depende de lo que el club comprador esté dispuesto a pagar o asegure haber abonado.