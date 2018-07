Lo de cada verano

Parecía complicado, pero el verano de la UD Almería está siendo, incluso, más esperpéntico que su nefasta temporada. La puesta a la venta del club, con los inacabables rumores que ha conllevado, la junta de accionistas que se saldó con la renovación total del actual consejo de administración, la detención de Jorge Morcillo por haber participado, presuntamente, en una red de amaños de partidos, los 19 días que hubo que esperar para ver saciados los deseos de la afición con la renovación de Fran Fernández, los 27 días que ha habido que aguardar para ver los primeros fichajes, la marcha de Fidel, la más que probable salida de Pozo y una campaña de abonos en la que nos informaron de que los que acudimos a más del 80% de los partidos durante la pasada campaña nos beneficiaremos de un irrisorio 2% de descuento.

No se puede decir que la UD Almería haya arrancado el verano enganchando a su hinchada, desde luego. Las llegadas de Adrián Montoro y Samu de los Reyes responden a lo que preveíamos hasta la fecha: jugadores de perfil muy bajo y a los que se les presuponen ganas por hacerse un nombre en el panorama nacional. El primero, al menos, sí gozó de confianza en el Sporting B, de donde procede. En el caso del segundo, no llegó a disputar ni 190 minutos en el GIF Sundsvall sueco. Que no se preocupe por eso, a buen seguro no será nuestro fichaje veraniego que menos haya jugado la pasada campaña.

Este es, de momento, el Almería de la 2018/19. Un club que no parece haber aprendido nada de este último lustro, que se mantiene intacto en su estructura, inamovible en sus formas y encabezonado en su desgastada filosofía. Y, mientras tanto, sin dar absolutamente nada a cambio, nos reclama ilusión. Que hagamos borrón y cuenta nueva. Que olvidemos todo lo acontecido hasta ahora y apoyemos sus movimientos. No obstante, la UD Almería parece olvidar una cosa: es complicado borrar de la memoria lo que todavía está frente a nosotros. Que no nos pidan imposibles.