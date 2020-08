Las vergüenzas de la Liga

Ya han pasado dos semanas desde que se disputara la última jornada de liga en Segunda, a excepción de aquel Deportivo-Fuenlabrada que sigue trayendo cola. A estas alturas, ya deberíamos haber disputado los play-offs y, en el mejor de los casos, el Almería seria de Primera. Sin embargo, dos semanas después, seguimos con el Belén armado, en un punto muerto que parece lejos de solucionarse. Ayer el Almería tuvo a bien unirse a la ristra de comunicados (muchos del Deportivo y el Fuenlabrada), que se han ido sucediendo en los últimos quince días. La diferencia es que el Almería no ha hecho peticiones ridículas. El Almería pide que se solucione el embrollo a la mayor brevedad, ya que se siente, con toda la razón, perjudicado de cara a la planificación de la próxima temporada y apunta las consecuencias económicas que esto tiene en estos equipos. Antes habíamos visto comunicados pidiendo liga de 24, liga de 26, play-offs de seis equipos, que ascienda el tercero, reclamando daños y perjuicios porque uno de tus cedidos no puede continuar y entiendes que la competición está adulterada… En fin, en estas dos semanas se le han visto las vergüenzas a muchos equipos, aunque más vergonzoso aun ha sido lo de la Liga. Aquel 20 de julio no se tuvo que disputar la jornada. Porque ahí es donde se empezó a adulterar la competición. Al Deportivo no le falta razón al sentirse perjudicado. Bien es cierto que el Deportivo, si ha descendido, es porque ellos mismos se lo han buscado en una temporada horrible. Si el Depor ha descendido es porque, por ejemplo, fue incapaz de ganar en Riazor una semana antes a un Extremadura descendido que solo llevaba 7 profesionales en su convocatoria. Pero pedirle al Deportivo jugar dos semanas después un partido con el Fuenlabrada, sabiendo que no se juegan nada, es hacerle el pasillo al cuadro madrileño para los play-offs, en perjuicio del Elche, el gran perjudicado. La realidad es que al Fuenlabrada se le tenía que haber dado el partido por perdido, por incomparecencia y/o negligencia, el mismo 20 de julio. El problema fue que la Liga fue cómplice.