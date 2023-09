Leído en la página web Presidencia española del Consejo de la UE – Noticias: “Puntos destacados de la agenda de la reunión informal ministerial de Agricultura.” Más adelante, ¿profundiza? En que se trata de una “reunión informal ministerial de la Unión Europea” a celebrar en Córdoba del 3 al 5 de septiembre.

Cuando leí lo de “informal”, me fui en busca de expertos de la Lengua, y leí que son aquellas reuniones que “sirven para intercambiar puntos de vista o información, sin actas oficiales.” O sea, que lo único que sé es que, según Planas, sus colegas y él mismo, iban a debatir “sobre cómo abordar la creciente inseguridad alimentaria planetaria producto del cambio climático, las crisis económicas y los conflictos.” Pero sin papeles finales. Desde luego está más claro que la luz del día que si no escriben, nadie lo puede leer.

Relacionado con el ministro Planas, o sea, con la agricultura, he leído también que El Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF) ha alertado sobre la distribución en España de aceitunas “barbacoa” importadas de Marruecos, y que entraron en España el 18 de Agosto, y se distribuyeron antes de conocer su alto nivel de Clorpirifós, un insecticida órgano fosforado, prohibido en la Unión Europea (UE) por su peligrosidad y cuyo efecto es que mata al insecto porque inhibe la acetilcolinesterasa y provoca el colapso del sistema nervioso del mismo. Me imagino que dado lo preocupados que están los ministros europeos de agricultura por los agricultores, algo hablarían de las olivitas marroquíes, aunque no lo apuntaran en ningún papel.

Dada su toxicidad y riesgos para la salud humana, Clorpirifós fue prohibido en 2020, y el límite máximo de su residuo autorizado es de 0.01 mg/kg, o sea un miligramo en 100 kilogramos de producto, según la RASFF, pero en las aceitunas marroquíes analizadas, alcanzaba la cantidad de casi 7 veces más insecticida, concretamente, 6,7 veces más. El examen que hicieron de las aceitunas barbacoa marroquíes reveló un contenido de 0.067 mg/kg - ppm de clorpirifos.

Unas anotaciones: Investigaciones realizadas indican que los niños expuestos al clorpirifós en el útero tienen un mayor riesgo de retrasos en el desarrollo mental y motor a los tres años y una mayor incidencia de trastornos generalizados del desarrollo como el TDAH.

El clorpirifós es altamente tóxico para los anfibios, peces y abejas. Y, además, su principal producto de degradación en el medio ambiente, clorpirifós Oxon, es aún más tóxico para los animales. ¿Unas aceitunitas barbacoa para el aperitivo?