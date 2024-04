El poema que da título a este escrito se atribuye a Beltort Brecht y al pastor alemán Martin Niemöller, pero lo importante es en qué lugar deja a la indiferencia de la sociedad, y dice así: “Primero se llevaron a los judíos, / pero como yo no era judío, no me importó. / Después se llevaron a los comunistas, / pero como yo no era comunista, tampoco me importó. / Luego se llevaron a los obreros, / pero como yo no era obrero, tampoco me importó. / Mas tarde se llevaron a los intelectuales, / pero como yo no era intelectual, tampoco me importó. / Después siguieron con los curas, / pero como yo no era cura, tampoco me importó. / Ahora vienen por mi, pero es demasiado tarde.” Lo traigo a colación porque el gobierno está estudiando que los inspectores de trabajo puedan entrar en los domicilios particulares para ver las condiciones de trabajo de los empleados de hogar. También ha impuesto o va a imponer a los sueldos de más de no se cuántos euros un gravamen, que le llamarán algo así como como “tasa de solidaridad”, pero en realidad, lo que se paga al erario público no lleva “por solidaridad” en su nombre. Sencillamente se paga porque hay una norma legal que dice que hay que hacerlo.