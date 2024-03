Sea cual sea el entorno en que nos movamos, me da la impresión de que es inexplicable que hayamos conseguido llegar hasta aquí. No me explico cómo hemos llegado vivos al día de hoy. Si me fijo en el trabajo, no me explico cómo hemos llegado vivos a hoy. Cómo hemos llegado vivos al día de hoy habiendo trabajado la cantidad de horas que hemos trabajado. Cómo es posible que nos hayamos alimentado con las porquerías que hemos comido sin que nos dijera el gobierno lo que podíamos y no podíamos comer. Cómo es posible que hayamos sobrevivido a esos exámenes de la Facultad de 4 horas por la mañana de teoría y cuatro por la tarde de problemas. Cómo hemos podido tomar tantas horas de apuntes: ¡qué m.... de clases! ¡Cómo hemos podido hacer problemas tan largos, sin una puñetera sesión de relajación cada quince minutos de problema! Sea cual sea el ambiente en que nos hayamos movido, no me explico cómo hemos podido resistir esa ausencia de ayuda por parte de estos gobernantes que nos están explicando muy bien hasta cómo han de presentarnos el plato en el restaurante, no vaya a ser que nos hagamos una luxación de muñeca al moverlo para colocarlo a nuestro gusto.