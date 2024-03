Para cuestiones ligeras, la “Wiki” es maravillosa, y a ella le consulto fechas y otras cuestiones semejantes, ahorrando un tiempo precioso que antes se gastaba en consultar la Espasa Calpe. Los idus de marzo eran los más famosos del años por ser fecha de celebraciones religiosas y porque fue la fecha del asesinato de Julio César en el 44 a.C., que marca el momento del cambio del periodo histórico conocido como República romana al Imperio romano. Según el escritor griego Plutarco, César fue advertido por un vidente del peligro que le acechaba, pero “el amigo Julio”, como le llamaba Astérix, no se tomó en serio dicha advertencia. De hecho, cuando ese día Julio César se encontró con el vidente, riendo, le dijo: “los idus de marzo ya han llegado”, el vidente le contestó compasivamente: “Sí, pero aún no han acabado”. Tan mala fama tenían los célebres idus de marzo, que Shakespeare, en su obra Julio César, en 1599 los citaba al escribir la famosa frase: “¡Cuídate de los idus de marzo!” Aparte de que es un relato bonito, me gusta recordarlo porque si miras los antecedentes, te das cuenta que sucesos semejantes se han repetido a lo largo de la historia de la humanidad.