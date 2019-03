Almería 2019 vende en Alemania

Almería 2019 continúa despertando interés más allá de nuestras fronteras provinciales e incluso nacionales. Y esta vez no lo decimos nosotros, sino el mismísimo embajador de Alemania en España, Wolfgang Dold, quien el pasado viernes visitaba al alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ante el que reconocía que la Capitalidad Gastronómica suma un nuevo atractivo para que los alemanes visiten nuestra provincia. Alemania es el tercer país emisor de turistas a Almería después de Reino Unido y Bélgica, lo que evidencia que nuestra provincia es bien conocida en las lejanas tierras germanas. Es conocida por sus recursos naturales, su turismo de sol y playa, sus infraestructuras hoteleras y deportivas, su cocina, pero también, en gran medida, por sus productos hortofrutícolas. Precisamente, son éstos los que conforman la base de esa gastronomía que tanto resuena estos días en España y Europa. Es Alemania el principal destino de nuestras frutas y verduras, no en vano en la pasada campaña agrícola fueron 800.000 las toneladas de productos hortofrutícolas las que salieron de los invernaderos almerienses camino de los supermercados alemanes. Así lo recordaba el propio embajador, quien reconocía que los alemanes son buenos conocedores de España. "Y los pocos alemanes que no saben dónde está ubicada esta tierra, sí disfrutan de sus productos hortofrutícolas", apostillaba. De hecho, está convencido de que los mercados alemanes sólo tienen productos españoles en sus bandejas de frutas y verduras, la gran mayoría con el sello de Almería. Y no es una cuestión menor porque recibir el aval alemán es sinónimo de calidad, sabor y seguridad alimentaria. Aprovechar el tirón de Almería 2019 es fundamental para seguir vendiendo las muchas bondades que ofrece nuestra tierra. Atractivos que bien conocen ya los muchos alemanes que viajan a nuestra tierra y cuyo número crece cada año. También entre quienes conforman la colonia alemana, que ya suma más de 1.500 personas. Almería 2019 sigue creciendo y permitiendo que nuestros productos, nuestra cultura, nuestro arte, nuestras playas y nuestra gastronomía sean conocidos y reconocidos en España, en Europa y en el mundo, que es lo que desde el Ayuntamiento pretendíamos cuando asumimos un reto que, a punto de cumplir cien días, sigue creciendo en ilusión y expectativas.