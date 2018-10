Más Andalucía que nunca

El filósofo estadounidense Elbert Hubbard acuñó, hace más de un siglo, aquel aforismo que dice: "Si no puedes rebatir los argumentos de tu adversario, no todo está perdido: todavía puedes insultarlo". Hoy, su irónico consejo parece seguir más vigente que nunca. Cuando uno no tiene nada que defender, recurrir al insulto resulta tentador. Sólo así puede explicarse que Pablo Casado dijera que los andaluces somos de peor condición que el resto de españoles por no votar al PP y, que, pocos días más tarde, la ex ministra Isabel García Tejerina se diera el lujo de insultar a los niños andaluces, cuestionando su nivel académico.

Cuando un partido recurre a estas bajezas es porque no tiene ninguna hoja de servicios que defender. Y es lo que le ocurre al PP, pero también al resto de la oposición.

En los tres últimos años, PP y Podemos han dicho 'no' a la universidad casi gratuita, a destinar el 82% de fondos a la dependencia, a invertir en la construcción de nuevos hospitales y a la puesta en marcha de planes de empleo.

El PP ha votado en contra de la Ley andaluza de Discapacidad y de la Ley de sostenibilidad de la sanidad pública. Podemos e IU han votado en contra de Ley de Igualdad. IU ha votado en contra de la Ley de servicios sociales.

Frente a estos posicionamientos injustificables, los socialistas podemos decir que hemos cumplido. Con Susana Díaz como presidenta, la economía andaluza crece en torno al 3%, tenemos el PIB más alto de nuestra historia, llevamos cuatro años de bajada del paro y dos de cada tres nuevos puestos de trabajo creados en Andalucía son indefinidos. En Almería, los últimos planes de empleo anunciados por el Gobierno andaluz van a suponer la inversión de 21 millones y la firma de 2.250 contratos. Junto a ello, tenemos el mejor sistema sanitario público de España. Hemos puesto en marcha las mayores Ofertas Públicas de Empleo para sanitarios de España, con 29.000 plazas, y hemos seguido construyendo infraestructuras, como el hospital materno-infantil de Almería.

Andalucía es la única comunidad española en la que la universidad es casi gratuita y lideramos el número de personas con dependencia atendidas en España.

Los socialistas, en definitiva, hemos trabajado por Andalucía y podemos contarlo. Otros no tienen nada que contar y se dedican al chapoteo.