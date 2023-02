Estábamos tomando café a la caída de la tarde cuando se nos acercó un joven con el mismo aspecto que los progres de nuestra época, lo que nos rejuveneció varias décadas. Para más recuerdo del pasado, nos ofreció un periódico que es el órgano de Unificación Comunista de España. ¡Otro grupo que pretende unificar la izquierda española! Con el resultado natural de dividirla aún más. En aquellos tiempos nuestros estaban (sin ánimo de ser exhaustivos): LCR, Bandera Roja, MC-OIC, PT, PSUC, PCOE…sin contar con el PC de Carrillo, que estaba considerado por todos estos grupúsculos como un partido de derechas; del PSOE ni hablaban a pesar de que entonces aun era marxista. Ahora tenemos (también sin agotar el catálogo): Unidas Podemos, Sumar, Más País, Adelante Andalucía, Equo…cortamos para no agotar el espacio que nos tiene asignados nuestro señorito.

Por si fuera poco semejante dispersión del voto, casi todos los partidos a la izquierda del PSOE están intentando cabrear a los habitantes de "la España vaciada" que viven en buena medida de la caza y de la ganadería, incluida en ésta: queserías, carnicerías, secaderos de jamones, ganaderías de bravo, industria de la lana… Hablando de lana y de queso, en estos momentos están sacrificando decenas de miles de ovejas y cabras en Castilla-La Mancha, a causa de unos brotes de viruela ovina. Aprovechamos que, también en estos días, se está tramitando la Ley de Maltrato Animal, para preguntar: ¿Qué tienen que decir de esto los animalistas? Porque este es un caso clarísimo de maltrato animal. ¿Cómo maltrato? ¡Es un genocidio dada la cifra de asesinatos!: más de 40.000 mientras escribimos. Si se considera que los bichos tienen los mismos derechos que las personas, tendrían que haberles aplicado un tratamiento médico (veterinario en este caso). Y a los más graves, llevarlos a la UCI, en vez de matarlos fríamente. Claro que también a los viejos de las residencias los dejaron morir cuando la Covid. Incluso hubo autoridades que prohibieron que los trasladaran a los hospitales.

Queríamos habernos extendido más sobre la caza. Hace unos meses vimos un jabalí bien grande atravesando tranquilamente la Rambla camino del Gran Hotel. No creemos que tuviera reserva. Si no se cazan, a ver cómo evitamos que se den un garbeo por el Paseo y vayan a la Plaza a por comida. Y que conste que no hemos cazado en nuestra vida nada más que los patos de las casetas de feria.