Ayudemos a Ucrania cueste lo que cueste

Los ineptos de la Comisión Europea pilotados por USA, se han reunido en Moldavia, con una Democracia bajo un control férreo, según opositores, exiliados, que dicen que las libertades están secuestradas y que gran parte de su población ha emigrado. Los líderes de la UE, defensores de la Democracia y la Paz. Allí se han reunido y tomado decisiones importantes para la Paz: castigar a Hungría que no acepta todas las sanciones a Rusia que destruirían su economía y además, ha tomado la iniciativa junto a 8 países de la UE de pedir que negocie la paz para Ucrania, rendirse cuando aún quedan ucranianos vivos que pueden combatir y que las industrias del armamento en USA trabajan al máximo y han declarado haber obtenido más de 200Mil Millares de $US, parar esas industrias sería grave y empobrecería a unos senadores US que compraron acciones de ellas, antes del conflicto, por ello pueden ser multados con 200$, estos senadores serían condenados a la ruina. ¡Bravo! La Comisión de la UE y en particular el heroico señor Borrel han declarado que la guerra continuará en Ucrania, claro es que la costearan con el dinero de los ciudadanos de la UE, que pagarán parte de las armas que US entrega a Ucrania y para sostener al Gobierno de Ucrania, que según algunas malas lenguas , es un poquitín más corrupto que lo debido, también sería inhumano privar de medalla a los héroes ucranianos, combatientes, que aspiran a tener un sitio honorable en los cementerios. En una Alemania en recesión económica, es una vergüenza, qué del 14% al 18% de la población, según los Landers, se esté quejando que están en la pobreza, ¿De qué se quejan? Viven en Democracia y nada les impide de ser ricos…ni tampoco pobres, sobre todo que la mayoría de ellos son jóvenes. Y que no se diga que los políticos de la UE no hacen esfuerzos, ya que el presupuesto del gasto militar se ha incrementado de un 13%, en relación con el anterior (2022) y consideran que ya no estamos enfermos en la UE y por ello, proponen recortes en la Salud Pública de todos les países de la UE, pero respetan la libertad para cada ciudadano de irse a la Salud Privada, también las condiciones para jubilarse cambiarán, pero estará permitido contratar una privada, yo aconsejo a los ciudadanos de no envejecer y no enfermar para no complicar la vida a nuestros buenos políticos de la UE que ya lo tienen complicado con una Ucrania que prepara una ofensiva para conquistar Moscú y lograr la victoria de los cementerios. Pero tranquilos, las televisiones nos lo dicen y yo los creo, todo va bien y la UE dispone de mucho dinero de los ciudadanos para

emplearlo en gasto militar, por ejemplo, Italia en 2022, lo ha aumentado de 30.Mil millones de euros, unos 80 millones de euros al día y por lo acordado con la OTAN, Italia debe llevar su propio gasto militar a más de 100 millones de euros por día. Parece ser que este gasto militar por Ucrania, que lo sufren todos los países de la UE y que es dinero público dedicado a la guerra de Ucrania, empeora la situación de la gran mayoría de la población. El coste de la vida en un año, aumentó a más del 8%, debido al aumento de los precios de la energía que ahora se debe comprar a USA, China e India. Rusia es culpable de lo malo que ocurre en la UE, ya que han obligado la UE, junto a USA y la OTAN a prescindir del petróleo y gas ruso. China también es responsable de los problemas de la UE y USA, por no haberse quedado como estaba en el siglo 19 y haber organizado los BRICS+, yo propongo que una vez que Ucrania conquiste a Rusia, la UE envíe a los Ucranianos (aún vivos) a la conquista de Pekín. He escrito utilizando la “Teoría de los Juegos” concebido en el 1950, por John Nash, que fue el primero en presentar una estrategia de juego político o militar, (frente a otros jugadores). Denominada equilibrio de Nash, esta teoría fue refinada por Reinhard Selten; esto les valió junto a John Harsanyi el “Premio Nobel de Economía” en 1994 por la teoría de juegos,