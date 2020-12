Babor o estribor

Estimadoseñor alcalde, dijo Thomas Fuller, "no acometas obra alguna con la furia de la pasión; equivale a hacerse a la mar en plena borrasca". Llevamos años hablando del Máster Plan para la conexión del Puerto y la ciudad. Y ahora que parece una realidad ,se pone de manifiesto que la actuación supondría el desmantelamiento de las instalaciones del Club de Mar con la cesión de espacios, actualmente en uso para actividades de dicho club, como son las pistas de pádel, el parque infantil, el varadero y la zona de marina seca y aparcamientos (suelo que posteriormente será cedida su gestión al Ayuntamiento). Esto supondría para la entidas la existencia de un varadero distanciado considerablemente (hasta la zona de Pescadería) respecto de los amarres ubicados en las Almadrabillas. Unas infraestructuras con la considerable afluencia de usuarios que ostenta carentes de zona de aparcamiento y las dudas acerca de la compatibilidad de usos, tradicional y pesquero, con el deportivo, recreativo y la ingente actividad de remo y vela de dicho club, en la dársena proyectada en la denominada zona de la marina, del conjunto del Máster Plan. Desde VOX nos hicimos eco de las quejas e incertidumbre mayoritaria de los socios del Club de Mar y presentamos en el pasado pleno una moción para la puesta en valor de dicho club, así como garantizar la ubicación actual de sus instalaciones con la compatibilidad en la ejecución del Máster Plan. El sentido de nuestra moción no era el de poner piedras en el camino de esta inversión, que consideramos de interés para la ciudad, todo lo contrario. Pensamos que, para cualquier gestor público todas y cada una de sus actuaciones y políticas proyectadas deben ir encaminadas a mejorar las infraestructuras, los servicios públicos y la calidad de vida de sus ciudadanos y se planifican desde el consenso mayoritario cuanto menos de los principalmente afectados. Si no tenemos en cuenta esas premisas, para nada servirá la cuantía de la inversión ya que lo importante no es la meta sino el camino. Pero en ese debate plenario algunos jugaron a hacer "política", cuestión que en ocasiones como la que nos ocupa, no procede. El equipo de gobierno manifestó su apoyo y voto favorable a nuestra moción; es más, desde el área de Urbanismo, en palabras y declaraciones de la concejal Ana Martínez Labella, se elogió y reconoció la trayectoria del Club de Mar de Almería y el compromiso municipal de apoyar el mantenimiento de sus instalaciones en su actual emplazamiento. Mientras tanto, acto seguido, justificó el traslado del actual varadero, la marina seca, la zona de aparcamientos y el resto de instalaciones por la importante remodelación de la zona. "No tiene justificación el mantenimiento de esas instalaciones, que tienen casi un carácter industrial, con muy poco atractivo desde el punto de vista turístico y recreativo", señaló. ¿Alguien entiende algo? No juguemos con las palabras o los discursos. Señores del equipo de gobierno, si apoyan nuestra moción tenemos que respetar íntegramente las instalaciones del Club de Mar y salvaguardar los intereses de sus socios, haciéndolos compatibles con el proyecto Puerto-Ciudad y el Máster Plan. Estamos a tiempo de hacer las modificaciones oportunas. Si, por el contrario, ustedes no consideran de interés las inquietudes y reivindicaciones de sus usuarios y han decidido continuar con la actuación originalmente proyectada, informen fehacientemente a los socios de dicha decisión. Asumamos las consecuencias, o lo que es lo mismo, que cada palo aguante su vela.