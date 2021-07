Cataluña paso a paso

Ten IENDO en cuenta la política independentista de Cataluña, retomamos aquellas últimas acciones en que se intentó, de una forma fallida, la secesión del Principado. A los anteriores levantamientos le siguió el de 1841, como consecuencia de una política arancelaria de corte librecambista y en la que destacaron la acción discriminada contra los rebeldes que sufrieron la acción política del general del Espartero que bombardeo por dos veces Barcelona; asi pues, los rebeldes, aunque pretendieron tener poderes soberanos, no consiguieron el proyecto independentista que más tarde se vio el truncado por la Restauración borbónica; le seguirá el levantamiento de 1892, en el que se publicaron las Bases de Manresa, algunos como Prat de La Riba, diseñaron un proyecto de Constitución en el que, se podían leer aspectos fundamentales de ulteriores planteamientos secesionista para Cataluña,; tras estos acontecimientos, llegado el siglo XX se intentó, por parte de Francés Macia, la invasión desde Francia, con una columna de voluntarios que declararon el Estat Catalá (1926), pero tampoco triunfo, por ser abortado por las autoridades francesas, relacionadas con los servicios secretos de España que pertenecían a la dictadura de general Primo de Rivera; pero no cedió en el intento y será la plaza San Jaume de Barcelona, donde se declaró la Republica Catalana; todos estos hechos, coincidieron con la proclamación de la Segunda República española, y a pesar de que los acontecimientos favorecieron el entendimiento, el traslado de tres ministros republicanos a Barcelona, negociaron un Estatuto de amplia autonomía. Más tarde, en 1934 y dentro de una Federación Ibérica, se produjo un levantamiento contra la Republica organizado por partidos y sindicatos de izquierdas, levantamiento que fue muy criticado por Josep Tarradellas, teniendo como resultado la retirada de la Autonomía Catalana y el encarcelamiento del presidente de la Generalitat Lluís Companys; mucho más reciente y llegado el año 2012, seria Artur Mas el que tras la Diada, busco la posibilidad de celebrar un referéndum, algo tan difícil como imposible; sin embargo, fue un conflicto político viciado desde el año 2010 y que ha redondeado en numerosos tropiezos hasta llegar a la situación actual, no olvidemos la frase del expresidente Zapatero en 2010, que dijo: "Apoyare la reforma del Estatuto, que apruebe el Parlamento de Cataluña", esta frase formulada por Rodríguez Zapatero, se ha convertido en uno de los principales lemas del nacionalismo para exhibir las supuestas promesas, que en adelante se han convertido en amenazas contra un Estado indeciso y vulnerable.