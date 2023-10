Si tenemos en cuenta que los automóviles forman parte de nuestra vida, y esta, a su vez se desarrolla bajo dos factores fundamentales, que son el tiempo y el espacio; habría que aceptar la inclusión de los vehículos, bajo ese mismo prisma. El automóvil como el conductor está sometido a distintos espacios climatológicos: como son, el calor, el frio, la nieve, la lluvia, el viento, la situación que define el montaje de los diferentes elementos mecánicos y el resultado de sus funciones; en otro aspecto, podríamos hablar del tiempo, que va ejerciendo una función destructiva de aquellos elementos mecánicos que forman parte de la seguridad activa del vehículo, por tanto, chequear esta seguridad es fundamentar de cara a disminuir los accidentes de tráfico. Veamos algunas medidas a priori que influyen en la seguridad del tránsito. El caso más evidente de mala interacción entre las altas temperatura y el vehículo se da en su batería, pocos conductores saben que a 40º la batería nueva, puede estar descargándose, sobre todo, cuando la temperatura óptima tiene que ser de 25º. Si hacemos referencia al aire acondicionado, la seguridad en carretera está asegurada, si tenemos en cuenta que mejora la aerodinámica del vehículo y la entrada de agentes extraños. Vigilar los neumáticos, para que se ajusten a los pronósticos del fabricante y que la presión no aumente y comprometa la estabilidad, ya que las condiciones climatológicas que alcanza el asfalto llega a 70º y los neumáticos aceleran su deterioro de forma brusca. De los frenos podemos decir que el liquido debe cambiarse cada dos años, aparte de sufrir la evaporación por altas temperatura, sobre todo por estar instalado el depósito en el habítalo del motor, así como, la revisión cada 20.000 kilómetros de pastillas y discos. Todas las luces, incluidas las de posición, emergencia, intermitentes y frenado deben funcionar en perfecto estado y aquí incluimos su perfecto reglaje. Los amortiguadores, que no solo son los encargados de asegurar la estabilidad del vehículo, en cuanto al paso por curvas y baches, imprescindibles a la hora de que el automóvil respondas ante una emergencia inesperada; además son los responsables del confort del conductor, no en vano, pueden acelerar la aparición de la fatiga; y por ultimo diremos que el aceite se degrada con el paso del tiempo y los kilómetros, si tenemos en cuenta que de su buen estado depende la vida del motor. Cambiar el aceite y filtros antes de un viaje es una buena idea.