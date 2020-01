Claves de futuro para 2020 en Almería

Comenzamos como digo un año que va a ser muy importante en el proyecto de futuro que para Almería estamos construyendo en el Ayuntamiento. Y en ese horizonte de desarrollo, el Proyecto Puerto Ciudad que estos días estamos dando a conocer a colectivos y asociaciones profesionales almerienses tiene una clarísima vocación de definir la Almería del tramo central del S. XXI como una ciudad mediterránea de referencia en el turismo, en el comercio y en el intercambio cultural. Una oportunidad única que los almerienses no podemos dejar de aprovechar y que va a abrir las puertas del futuro a nuestra capital. Para ello, el Puerto y la Junta de Andalucía están mostrando claramente su determinación y apoyo y, como no puede ser de otro modo, estoy seguro de que el nuevo gobierno de España también será sensible y receptivo de cara a un proyecto que no es del alcalde, ni es del ayuntamiento, ni es de ningún partido político: es una idea de futuro para Almería que es objetivamente buena para todos. Por otra parte, dentro de unos días llevaremos a Pleno el Presupuesto 2020 del Ayuntamiento, con unas cuentas que han contado con la colaboración y el compromiso de los grupos municipales de CS y VOX. Una previsión económica inversora y socialmente responsable, que huye de las ideologías y de los planteamientos de enfrentamiento y división entre buenos y malos que a nadie benefician. Del mismo modo, ampliaremos el radio de acción de las obras de peatonalización y mejora de importantes tramos urbanos. Transformaremos la plaza López Falcón, peatonalizaremos el entorno de las Cuatro Calles y la plaza Careaga, en una serie de actuaciones que se suman a las realizadas en la zona de calle Santiago, el entorno de la Alcazaba, San Leonardo. Hay que seguir con las necesarios obras del AVE, que están significando un avance importantísimo al soterrar el paso a nivel del Puche y esperamos que el nuevo gobierno actúe con decisión y siga ayudando a que el tren de alta velocidad llegue cuanto antes y que se retomen las obras de prolongación del Paseo Marítimo y de la rehabilitación de la Estación. Espero que 2020 sea también un año clave en la revitalización de la Plaza Vieja, adecuando la Casa Consistorial que ya tiene fachada y devolviendo la vitalidad a esa zona tan importe en el corazón del casco histórico. En definitiva, creo que tenemos sobradas razones para el optimismo en este año que empieza.