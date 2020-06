El comentarista político Javier Aroca, en un tuit, celebra el gran éxito del Ingreso Mínimo Vital y afirma que no han tenido cojones de oponerse por miedo -electoral, se entiende- al pueblo. Debe ser. La palabra, y otras que no pongo ahora para evitar al lector la incomodidad de verlas impresas todas juntas, forma parte de nuestro vocabulario coloquial diario. La usamos mucho. Ha sido por lo mismo, falta de cojones, por lo que los gobiernos autonómicos se han vuelto de pronto tan cautelosos en la desescalada: ahora son ellos los responsables de gestionarla, y se juegan los puestos. Ya no podrían echar la culpa a Pedro Sánchez en caso de rebrote serio de la pandemia.

Pero a lo que voy: en Andalucía, Moreno Bonilla no tiene ningún plan para el comienzo del curso 2020-2021. Que todo siga igual, dice, y deja a la autonomía de los centros la responsabilidad del control de la covid-19 desde septiembre. No tienen cojones de cambiar las cosas para reducir al máximo las oportunidades de un rebrote. En vez de jugarse el puesto, les echan la responsabilidad a otros que no son especialistas en eso, pues ni siquiera son sanitarios. Desde luego, si yo fuese director de colegio no asumiría tal cosa ni de coña. ¿Se imaginan si en un colegio, de pronto, ocurre algo parecido a lo del hospital de Basurto? Irían a degüello. Los padres los primeros. La administración, desde luego. Hay que echarle cojones para abrir un colegio en esas condiciones, sin reducir la ratio y sin dotar de espacios ni personal en una época, otoño, en que es casi seguro que el coronavirus volverá. Y es para acojonarse cuando te lleguen los niños mocosos, tosiendo, con la garganta picajosa -que decimos-, que es, en otoño e invierno, cada dos por tres, pues hay que conciliar trabajo y escuela, y los niños no van a dejar de ir al cole por un poco de fiebre o una tos. Y yo, triste maestro, ¿qué hago entonces?

Moreno Bonilla dice que Andalucía no tiene recursos si se disminuye la ratio a 15 alumnos como piden los sindicatos. Pero recorta en Educación 145 millones. Todas las exigencias que antes hicieron al Gobierno ahora no tienen cojones de aplicárselas a sí mismos porque ven peligrar sus activos electorales. Es decir, sus puestos. Es decir, que sólo miran por sí mismos. No por la gente. Por sí mismos. ¡En algo tan serio como es la Salud! Se necesitan políticos que se jueguen el puesto. Políticos con cojones.