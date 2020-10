El Corte Inglés, Zara, Ikea...

La vida te brinda determinadas oportunidades una sola vez: o te subes al tren en el momento preciso o te quedas en la estación. En nuestro caso no sólo pasó el tren y, con él, una serie de oportunidades que indudablemente habrían generado empleo y riqueza, sino que el maquinista pudo contemplar atónito como los pasajeros, en lugar de embarcar prestos a sus respectivos sitios reservados, comenzaban una pelea rastrera carente de lógica y sentido jurídico y político. Este sinsentido llegó hasta el punto de que ninguno de ellos consiguió subir, emprendiendo el tren de nuevo su marcha dejando atrás nuestro municipio, y llevándose consigo buena parte de su desarrollo como ciudad. Esos pasajeros que portaban nuestro futuro en forma de maletas, a la postre políticos y representantes de las distintas formaciones, protagonizaron algunas negociaciones y reuniones en las que primaron intereses partidistas y particulares sobre el interés general y son responsables directos de la falta de vida en nuestro centro. Algunos de ellos, por cierto, alzan ahora la voz rasgándose las vestiduras repartiendo culpas a diestro y siniestro. Todo muy fariseo. A un servidor no se le va a olvidar cómo se torpedeó y se paralizó la modificación del PGOU como único trámite administrativo necesario y pendiente de llevar a cabo para que el ya famoso convenio suscrito entre los Hermanos de la Salle, el Corte Inglés y nuestro Ayuntamiento saliese finalmente adelante. Esos políticos, insisto, siguen sentados en nuestro plenario y?, aún a pesar de lo que fue revelado sobre aquellas negociaciones, se sienten todavía legitimados para dar lecciones de ética y para aportar medidas tendentes (según ellos) a solventar el grave y serio problema del sector del comercio y del centro en nuestro término municipal.En política tenemos que demostrar coherencia en nuestras actuaciones e intentar justificar en mayor o menor medida cada una de nuestras decisiones, con independencia del ideario político e ideológico que nos mueva, porque no debemos olvidar que gestionamos los ahorros de nuestros vecinos y que nuestras decisiones afectan muy directamente a su futuro y al de sus hijos y nuestros hijos. Cierto es que basta un paseo por el centro de nuestra ciudad para comprobar la existencia de multitud de locales vacíos y negocios cerrados. . Pero con todo ello, ahora más que nunca debemos de aunar esfuerzos y consensuar medidas con todos los sectores implicados. La propuesta para revitalizar el centro tratando de ubicar algún edificio de nuestra universidad, o incluso una residencia de estudiantes, creo que es una buena iniciativa y atraería sin duda alguna mucha actividad. Todas estas propuestas contarán con el apoyo de este concejal. Yo no pondré "palos en la rueda" como sucedió con el lamentable episodio de El Corte Inglés.