Desmitificar la deuda y el PIB

Los economistas, asocian con un porcentaje la Deuda al PIB, es erróneo y solo tratan dar de la Deuda una imagen política positiva al ciudadano. ¿Qué es el PIB? es la suma de riqueza económica producida en el país con el trabajo en los diferentes sectores de su Economía : la Industria, los Servicios, la Agricultura. Sin embargo, debido a que la UE recibe de cada país que la componen, una cuota en porcentaje de su PIB, ante la bajada del PIB, por el cierre de industrias y perdida de exportaciones, los funcionarios de la UE no elegidos al sufragio, decidieron de que se añadieran en los PIB las estimaciones de los ingresos que aportasen, la Droga, la Prostitución. Esta decisión de la Comisión de Bruselas, les permitían compensar las pérdidas ocasionadas en los PIB. De forma indirecta, estos políticos abrigaban el Narco-tráfico y la prostitución. Pero los políticos de Bruselas, nos dicen que luchan contra estos delitos, pero los incorporan en el PIB y no luchan contra los paraísos fiscales donde entidades financieras blanquean el dinero criminal. Para comprender la Deuda, es necesario antes conocer de donde provienen los recursos económicos del Estado: en primer lugar, de los impuestos sobre los beneficios de las Sociedades, sean industriales o de Servicios, también de los impuestos sobre los trabajadores, profesiones liberales y tasas, también del impuesto sobre el consumo (IVA), otros impuestos existen que conciernen la propiedad del suelo e inmobiliaria y herencias…la lista es larga, solo indico los más conocidos. El Total recaudado constituyen las Finanzas que debe administrar el Estado a través de sus diferentes Ministerios. Cuando el volumen recaudado con los Impuestos, no cubre las necesidades del país, el Estado puede emitir Bonos de Deuda en el país o en el Mercado Internacional, con el compromiso de pagar unos intereses anuales, durante el tiempo de duración del préstamo, el Capital que corresponde al valor del Bono el Estado lo abona en fecha de vencimiento del Bono. El Estado puede emitir en el Mercado Financiero exterior Bonos de Deuda, pero estos están clasificados por 3 Agencias, que definen el nivel de riesgos que tiene el país, es decir de solvencia o insolvencia y es en función de ello, imponen los intereses a pagar por el Estado que emite los Bonos. En todos los casos, el Estado paga los intereses y Capital de los Bonos de Deuda con los Impuestos que recauda y por ello no se debe considerar el PIB como la vara de medir la posibilidad de endeudarse. Es por esta razón que el PP y el PSOE votaron juntos la Ley (135) que dad prioridad absoluta al pago de la Deuda, es decir, que el Estado está obligado a dedicar gran parte de la recaudación de impuestos al pago de la Deuda e interese, pudiendo incluso dedicar la Totalidad de lo recaudado si fuese necesario, incluyendo el secuestro de los ahorros depositados en las entidades financieras nacionales. El pago de la Deuda pasa antes que todos los demás gastos del Estado, sean Sociales u otros. EL PIB de USA en el 2023 ha sido de 25 Mil Millares 367 628 Millones de € y su Deuda es de 34 Mil Millares, es decir que mismo si utilizase toda la riqueza producida para pagar, esta no seria suficiente y seria aun menos posible al utilizar la totalidad de la recaudación de los impuestos. Sería aún más grave, si al pago de la Deuda, los países con reservas en $US viniesen a comprar en USA, esta no podría pagar su Deuda a la vez que ofrecer productos en equivalencia a los miles de Millones de $US que ha emitido. La corrupción, la Especulación y la mala gestión de las Financias Públicas, son la fuente de la Deuda, Deuda que nutre las Financieras Multinacionales. La realidad es que para USA, la UE, es una gran rival comercial y su Euro limita la soberanía del $US. No nos extrañemos si el Estado profundo que domina la política de USA, tenga por objetivo la guerra generalizada en los países de la UE contra Rusia, utilizando a Ucrania como cebo.