Está demostrado que, en la publicidad erótica, el sexo es el mensaje, y el producto se olvida. Además, las mujeres retienen mejor los productos anunciados sin sexo; en cambio, los hombres se acuerdan más de los anuncios eróticos, pero no de las marcas anunciadas. Parece, pues, que el sexo solo sirve para vender sexo. Recordaba la relación entre el sexo y la publicidad, al pensar sobre los contenidos del mensaje que pretende trasmitir la campaña "Ahora que ya nos veis, hablemos" del Ministerio de Igualdad que lanzó con ocasión del 8 de marzo y que ha supuesto un gasto de 2,5 millones de euros. La pieza fundamental de la campaña es un vídeo en el que, con imágenes explícitas, se reivindica el poder hablar abiertamente de lo que ellos consideran como tabús y cortapisas en torno a las relaciones sexuales de todo tipo de personas, para todas las edades y condición, incluso para las personas con discapacidad.

El vídeo, lanzado en dos formatos, uno de 1 minuto y medio y otro de 30 segundos, en el canal de YouTube del Ministerio de Igualdad empieza con una advertencia significativa de la propia red social por el contenido de sus imágenes: «Este vídeo puede ser inadecuado para algunos usuarios», avisa. Lo cual es sorprendente cuando la campaña pretende poner en valor la educación sexual como base fundamental para la igualdad. Parece que cada vez que el Ministerio de Igualdad presenta una campaña publicitaria se produce un gran revuelo mediático. Y en esta ocasión no iba a ser diferente. Las críticas en las redes sociales han sido muchas y también algunos periodistas han manifestado su disconformidad. Sin embargo, me ha llamado la atención que algunos periódicos de tirada nacional y con cierto prestigio, hayan publicado la publicidad de la campaña a toda página, cuando su línea editorial no es coherente con ese contenido. Se ve que los ingresos que proceden de los impuestos de todos los ciudadanos permiten la publicación de cualquier cosa.

Algunos aseguran que con sus "impuestos" se está "financiando un spot erótico", otros afirman que se trata de "una campaña absurda, paternalista e irresponsable". "Más que un spot del Ministerio de Igualdad parece el tráiler de una película pornográfica". La Pornografía va dirigida a lo más bajo de las personas mientras que educar va dirigida a lo más alto. Personalmente y desde el punto del Marketing, me parece una campaña innecesaria. En realidad, es una campaña pornográfica y desde luego no parece que esa sea la forma de favorecer la educación sexual.