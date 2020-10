Escuchar para actuar

La transparencia en la gestión y la participación de los vecinos en la toma de decisiones son fundamentales en la política local. Sin embargo, muchas veces en política se lanzan mensajes y se toman medidas sin haber escuchado antes sus necesidades y da la sensación de que se habla más de políticos que de hacer políticas.

Lamentablemente, en los últimos tiempos los almerienses hemos sufrido esa falta de transparencia y de participación real en el Ayuntamiento de Almería. El equipo de gobierno de Partido Popular, con el alcalde a la cabeza, no cree en la participación ciudadana, como así lo han denunciado las cuatro federaciones vecinales. Esto viene a sumarse a las quejas de los colectivos vecinales y colegios profesionales, que critican esa falta de comunicación y de amplios acuerdos en el desarrollo futuro de la ciudad. La transparencia tampoco es el punto fuerte del Partido Popular, donde el "ordeno y mando" del alcalde es la tónica en su ejercicio de la gestión de la ciudad. Los ciudadanos no pueden acceder fácilmente a los órganos de gestión de Ayuntamiento, ni tampoco a los trámites municipales, colapsados durante estos meses por la falta de personal y previsiones a raíz de la COVID19. Los socialistas estamos convencidos de que la transparencia en la gestión y la participación de los vecinos en la vida municipal son claves para el desarrollo de Almería. Eso es cogobernanza, y así se hace ciudad. El oscurantismo en la gestión municipal del PP debe cambiar: primero hay que escuchar a los vecinos, lo que les preocupa; y después tomar decisiones y proponer soluciones para tratar de mejorar la vida diaria. Fruto de esa necesidad, los concejales de PSOE hemos tomado la iniciativa de transformar nuestra web -almeriapsoe.es- en una potente herramienta de comunicación con la sociedad. Queremos ser la voz de los almerienses en el Ayuntamiento. Esta herramienta viene a sumarse a las reuniones con los vecinos, con los colectivos profesionales y las visitas a todos y cada uno de los barrios de nuestra ciudad, donde estamos viendo los problemas reales que tienen muchos vecinos a los que el alcalde no escucha.

Queremos que todos los almerienses conozcan este nuevo espacio de comunicación que desde el PSOE ponemos a su servicio, una herramienta para que puedan enviar sus propuestas de mejora y su visión de la ciudad. Porque sin participación y sin transparencia no hay una democracia plena.