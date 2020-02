Francisco Uceda, voz y conciencia

El artista plástico Francisco Uceda expone estos días en Nueva York, en el marco expositivo Vida Interrumpida, junto con una decena de artistas, su obra Mojados. Bajo el comisariado de Orestes González, en la Galería Plaxall de Long Island, se está desarrollando una exposición de fotografía centrada en vidas alteradas por las circunstancias vitales, que finalizará el 16 de febrero de 2020. La voz de Francisco Uceda se proyecta a través del drama de la inmigración en Estados Unidos. Enfrentándose al abuso verbal que se ejerce en este país, como parte de una experiencia multifacética de violencia que, además, incluye incursiones, detenciones, expulsiones forzadas, separaciones familiares y agresiones físicas. Una realidad que plasma el autor en sus obras, como acto de repulsa y de denuncia, más allá del espíritu del ser humano. Así, su voz, materializada en imágenes desgarradoras. Nos ofrece el dolor del ser humano a través de la imagen, mostrándonos la realidad de un drama que azota las fronteras, no solo las físicas, sino también las morales. El material plástico utilizado en las propias pieles de los retratados nos convida a reflexionar sobre la sutilidad de la piel, de la superficie que nos rodea, de la imagen como fuente de conocimiento y nos dirige hacia el tuétano del arte, hacia la oscuridad que debe premiar si queremos salir del sueño y dirigirnos hacia la luz. La propuesta artística de Francisco Uceda establece un dialogo entre lo políticamente correcto y lo incorrecto, entre lo superficial y los esencial. Su obra, intenta atravesar el alma del espectador. No solo deforma el mensaje para mostrarnos su fondo, el corazón del que están hechos, sino también quiere sumergirse dentro del propio sujeto, descubrir el funcionamiento de su sangre, de sus arterias. No es el disfraz, lo que nos ofrece, sino la necesidad del ser humano de ir más allá del hombre ante el hombre, de la mujer ante la mujer. Su tacto, el material humano, la sustancia que subyace en el ser. Esa es la materia prima que da vida Francisco Uceda en sus obras. La intervención estática que todo lo ha movido para ser, para formar parte del todo, porque del todo somos y del todo nacemos. Porque el ser humano necesita del otro para seguir viviendo.