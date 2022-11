Gobernar para todos

Nos ha tocado vivir una época de muchas incertidumbres como consecuencia de los acontecimientos de muy diverso origen que se están produciendo a nivel mundial: la crisis sanitaria por la Covid, la guerra de Putin contra Ucrania, la crisis energética, la rápida evolución tecnológica, la alta inflación, etc. En nuestro país es un Gobierno socialista el que está gestionando todas estas dificultades y nunca antes en la historia de España un Gobierno ha aprobado tantas medidas para favorecer a la gran mayoría de los ciudadanos. A pesar de los insultos e intentos del PP de desprestigiar el trabajo de Pedro Sánchez, la realidad incontestable es que no hay hogar en España que no se esté beneficiando de alguna de las cerca de 200 iniciativas que han puesto en marcha en esta Legislatura: desde los ERTE, que mantuvieron millones de empleos durante la etapa más dura de la pandemia, hasta la última medida aprobada para beneficiar a quienes tienen hipotecas a tipo variable, pasando por la subida del Salario Mínimo Interprofesional, de las pensiones con arreglo al IPC o la gratuidad del transporte público, entre muchas otras. Gobiernos conservadores, como el británico, que han intentado poner en marcha soluciones como las que propone el PP para España, básicamente bajar impuestos, han tenido que dar marcha atrás y actualmente están imitando la política económica española y sus iniciativas sociales. En nuestra ciudad hemos visto cómo el PP en el Ayuntamiento intentó cobrar 40.000 euros de subida media por vivienda protegida de una promoción pública en la Avenida Vilches a los jóvenes que habían sido adjudicatarios de las mismas, después de que se hubieran firmado los contratos, en lugar de asumir como administración pública el incremento de los costes sobrevenidos. Los concejales socialistas siempre defendimos que ese sobrecoste no debía recaer sobre la parte más débil y menos aún cuando Almería XXI es una empresa municipal muy solvente y podía ofrecer otro tipo de soluciones. Tras muchas negociaciones, se llegó a un acuerdo que pasó por repartir el incremento al 50 por ciento.

Utilizo este ejemplo para ilustrar lo que ocurre cuando el PP gobierna las instituciones, las personas dejan de ser el centro de su acción política para dar paso a las recetas neoliberales que solo benefician a unos pocos. Si no, que se lo pregunten a las 18.900 personas más ricas de Andalucía a las que el presidente de la Junta les ha regalado la totalidad del impuesto de patrimonio.