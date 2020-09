Hernando, Recopa y Sevilla

Equivocarse es de sabios. Aquí sólo queremos contar la anécdota. Y es que hace unos días, como todos conocen, el Sevilla ganaba su sexta Liga Europa, todo un logro para el equipo andaluz. Las felicitaciones, como se pueden imaginar, les llegaron de todas partes del mundo y de todos los tipos. No es para menos. Una de ellas fue la del senador almeriense, Rafael Hernando. Lo curioso es que o no sabe mucho de fútbol, que es posible, o que simplemente se equivocó. Su felicitación era por la Recopa, torneo que no se juega desde hace años y que estaba reservado a los campeones de copa de cada país.