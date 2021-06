Lo ha dicho la comunidad científica de forma unánime: o reducimos las emisiones de CO2 y demás gases de efecto invernadero ya, o entraremos en un punto de no retorno ante los efectos más adversos y devastadores derivados de la crisis climática. Algunos de esos efectos cada año son más patentes: incendios en el Ártico; incendios en Australia con las llamas devorando bosques milenarios y arrasando la vida de millones de animales; aumento de las temperaturas en prácticamente todos los puntos del planeta; acidificación de los océanos; sequías acuciadas año tras año… Y así, un largo etcétera que va hasta la aparición de un nuevo tipo de refugiado: el refugiado climático. Así que sí. Es hora. Es hora ya de apostar por nuestro planeta. Porque no. No podemos mirar para otro lado y desde la política, debemos hacer nuestro también ese grito que cada viernes reivindican millones de jóvenes en todo el mundo: No tenemos Planeta B.

En el pasado pleno celebrado el 27 mayo, nuestro grupo municipal presentó -una vez más- una medida de corte verde. En esta ocasión nuestra propuesta iba encaminada a que los vehículos puramente eléctricos no paguen zona azul y estén exentos de pagar el impuesto de circulación. Nuestra sorpresa durante la votación fue supina ya que el equipo de gobierno, del PP, votó en contra de esta medida. Una medida que ellos mismos llevaron a cabo en el año 2014 cuando María Muñíz era su concejal de Movilidad. Nos preguntamos qué ha pasado en estos siete años para que en vez de apostar desde la administración local por un horizonte verde, vayan a la contra de que en nuestra ciudad respiremos un aire más limpio.

Debemos, por tanto, apostar por un Horizonte Verde, lleno de iniciativas ecologistas y, en la medida en que, desde el Consistorio tengamos competencias, fomentar e incentivar esta línea de actuación. Tenemos el clima, la potencia investigadora y la energía humana e intelectual para ser la vanguardia mundial en la lucha contra la crisis climática. Es triste comprobar como paises como China nos llevan una ventaja abismal a los países del marco europeo respecto a las energías renovables y tecnologías verdes.

Almería puede y debe. Porque ya no es sólo una cuestión de ley sino también de necesidad. Porque no sólo hablamos de rescatar nuestro planeta, también hablamos de crear cientos de empleos de calidad, de apostar por nuestro talento y de que el Horizonte Verde sea la locomotora económica que nos permita ser la ciudad en la que nos gustaría vivir.