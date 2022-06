Hoy va de santos

Escribo estas líneas en la Festividad de San Pedro y San Pablo, y mientras me tomaba mi primer café, que me lo hago con café que compro en La Habana, la de Almería, me he acordado de Santo Tomás y San Alberto, pues como me siento cansado, he recordado que uno de los dos, nunca he sabido cuál, dijo aquello de que: "descansar es cambiar de actividad". Estoy tan cansado que ayer, hablando con un amigo y Maestro, le dije que me había dado un chiste químico: Si INDRA se llamara INDA, podría decir que es el precursor del INDOL, compuesto químico que le da su aroma característico a las heces. Como lo de la reunión de la OTAN en Madrid es como la Semana Naval del general, por turno rotatorio, no me produce ninguna emoción. Además, ni siquiera oigo las sirenas por La Castellana, donde van a tal velocidad que han reventado los radares que se les olvidó apagar. Por tanto, creo que me debo aplicar un tratamiento de limpieza mental y tras el mismo olvidarme, lo que pueda, de todo lo que me contamina mentalmente. Me gustan más la química y la vida.