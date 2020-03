Huelga ideológica, sí

Recuerdo haber escuchado esa expresión a Mariano Rajoy, y anteayer mismo, a Javier Imbroda. Nuestro consejero lleva toda la semana repitiendo como un mantra que la huelga del pasado miércoles, contra el decreto de escolarización que prioriza y da más opciones a la concertada, es una huelga ideológica. La pregunta adecuada para el consejero, sería: ¿hay alguna huelga que no sea ideológica? Todas son contra la ideología del partido del gobierno. Las huelgas son ideológicas porque las decisiones políticas siempre lo son. El concepto de ideología es tan flexible que una huelga es ideológica independientemente del voto emitido por cada huelguista. El señor Imbroda pertenece a un partido (Ciudadanos) que desde su origen se autodefinió como un partido liberal, en lo económico.

Esto quiere decir que sigue una doctrina que nace en el siglo XIX, con John Stuart Mill, y tiene su última expresión con el neoliberalismo de la Escuela de Chicago, desde mediados del siglo XX. Todas las declaraciones del consejero hablan de libertad, miedo a la libertad, libre elección de centros, ley de la oferta y la demanda... Consignas claras de este tipo de doctrina/ideología/pensamiento económico y político. Obviamente, la izquierda no suele estar de acuerdo con estos postulados, porque prefiere anteponer la justicia social, la igualdad de oportunidades o la redistribución de los recursos a la libertad económica. Pero hay más. Seguramente muchos votantes de Imbroda consideran que la educación es intocable, no debe entrar en el mercado, y fueron a la huelga. O no les parece demasiado ético que existan centros privados pagados por toda la ciudadanía. El auténtico liberal no defendería nunca el proteccionismo del Estado.

El neoliberal, sí. Renuncia a que el Estado participe en la economía, salvo para cuando les interesa o lo necesitan. También es posible que hubiera votantes de derechas de orientación conservadora (poco que ver con el liberalismo) que fueran a la huelga. Por poner solo un ejemplo de otras huelgas, si cambiamos "educación" por "agricultura", todo lo anterior sería igualmente válido. Por tanto, le ruego de nuevo que no nos engañe más, no nos intente manipular.

Por supuesto que es una huelga ideológica. Como todas las huelgas. Es una huelga contra SU ideología, o contra una medida concreta que emana de su ideología. Las cosas claras y... la comunidad educativa, en su contra.