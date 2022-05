Juanma Moreno y Almería

¿qué ha significado el cambio de Juanma Moreno para Almería? Para empezar, y no es casual, el presidente ha visitado más veces nuestra provincia que cualquier otro líder andaluz. En total han sido más de cuarenta veces las que ha visitado nuestra provincia en tres años y medio. No miente pues cuando dice que la Junta nunca ha estado tan cerca de Almería como en esta legislatura. Al contrario que lo ocurrido durante la etapa del partido socialista en la que Almería ha sufrido el aislamiento y la marginación derivada del sectarismo propio de la izquierda, gran culpable de que no hayamos podido desarrollar y explotar todo el potencial que tiene nuestra tierra. Repasemos algunas de las inversiones que demuestran el cambio que se ha producido para Almería: se ha invertido en restaurar el conjunto monumental de la Alcazaba, en la reconstrucción y acondicionamiento del castillo de Vélez Blanco, la finalización de la autovía del Almanzora en su conexión con la A7, la apertura del Materno-Infantil, el centro hospitalario de Roquetas de Mar, el centro de salud en El Ejido, la inauguración del de Casa del Mar, la conexión de los depósitos de la Pipa Alta a San Cristóbal (que contribuirán a garantizar el agua de calidad en la capital?), la construcción del nuevo Consistorio Profesional de Danza Kina Jiménez, la reforma integral del Centro de Educación Rosa Relaño, el CEIP Almerimar en El Ejido, el plan para aumentar la capacidad de la planta desoladora de El Bobar, la inversión de la casa consistorial, el grado de medicina para la Universidad, etc. Hechos que no admiten discusión y que constatan que Almería entra dentro de los planes de la Junta por primera vez en su historia y no parece que vayan a cambiar en el corto-medio plazo. De hecho, la línea que seguirá Juanma Moreno será la misma para con Almería: recuperar el tiempo desperdiciado durante casi 40 años apostando por la inversión en nuevas infraestructuras, la consolidación y mejora de la sanidad, tanto en lo que respecta al servicio al ciudadano como a las condiciones del personal que la integra, la creación de empleo y riqueza mediante la apuesta decidida por la agricultura y el turismo, atrayendo empresas y particulares que vean en Andalucía una buena oportunidad de negocio y de vida, y la gestión honesta y honrada del interés público. Todo esto a Almería le viene muy bien, le viene de cine, y no podemos permitirnos bajarnos ahora de este tren.