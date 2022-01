LOS LÍMITES DE LA ESCUELA

Dentro del Sistema Educativo el desarrollo de los objetivos que tiene encomendados ven dificultada su consecución, por la presencia de factores externos a los Centros, de difícil solución desde el ámbito educativo, siendo la Sociedad en su conjunto quien ha de responder en la disminución de sus efectos. El apoyo familiar insuficiente, fallos en la coordinación entre la Escuela y las administraciones públicas, poco respaldo de los medios de comunicación, además de la presencia de entornos socioeconómicos deprimidos, son factores de gran importancia que dificultan la adecuada atención educativa, su desarrollo armónico y sus posibilidades de éxito. Las familias muchas veces dificultan el trabajo educativo, cuando menoscaban la autoridad académica del profesor, poniendo en duda sus decisiones, o justifican el absentismo y mal comportamiento escolar de sus hijos, achacando las causas siempre al profesor o Centro educativo. También, cuando los padres y madres no participan en las actividades de los Colegios o Institutos. Existen entornos familiares donde no se aplican normas en casa sobre el trabajo escolar, ni colaboran con el profesorado en su decisiones, o no existe una implicación en la vida académica de sus hijos. También en el seno del hogar se desprestigia la labor de los profesores. Una mayor coordinación entre el Sistema Educativo y las Administraciones públicas, en la intervención sobre las familias, es importante respecto a la resolución de los problemas que afectan a los alumnos, tales como absentismo escolar, entornos sociales perjudiciales para su desarrollo moral, e inhibición total de los progenitores/tutores en el cuidado, manutención y educación de los menores. Otro elemento de gran peso, que interfiere la acción docente, está relacionado con el entorno socioeconómico, y cultural, que rodea a los Centros. Si no son atendidas las necesidades básicas de las familias: alimentción, domicilio, trabajo… se generan autenticas zonas de exclusión educativas, influyendo en los resultados académicos del alumnado. Estas condiciones están asociadas a una percepción de la Cultura y educación como algo alejado y ajeno a sus intereses, en esos entornos escolares. En los medios de comunicación muchas veces se destacan más las noticias negativas sobre los centros educativos, sin resaltar aquellas que apoyan, destacan y resaltan la labor docente. Si se dan en parte, o todas, estas circunstancias. no se responderá adecuadamente a solucionar el problema, e incluso se agravará.