En aquella esquina por donde solía pasar, un ciego vendía la suerte. Movía los cupones en su pecho y pronunciaba a voz en grito esta palabra: "¡Lógica!". Desconcertante, invocar al azar y su acausalidad desde el sacrosanto razonamiento. Me da a mí que, en estos locos tiempos, el viejo truco de apelar a lo que parece lógico sin serlo en absoluto cuela más que nunca. Que algunos políticos -los más cortitos de escrúpulos- sean los pichichis de las falacias, la demagogia y la apelación a las emociones primarias no es nuevo. Lo preocupante es que sus argumentaciones de trampantojo calen entre las gentes más que el frío. Los sueltan redondos al micrófono y ante las cámaras, y al momento están repicando los socratillos de bar o de red social -¡con qué vehemencia!- los mismos argumentos descabezados. Desisto de dialogar con gramófonos, nunca me convencen. Más necesarias aún que las páginas periodísticasEl objetivo, Maldito bulo o Polétika, que se emplean en señalar embustes (fake news), serían páginas creadas por filósofos para desmontar argumentos insostenibles, y que en los coles se enseñara a pensar con cierto rigor. Ya que quieren comernos la cabeza, empleemos la nuestra para salvarla de su depredación.

Estos días -previos a la estridencia de la campaña- están siendo un monumento al Argumento Menor, que diría Aristófanes. "¿Quién va a pagar los 60.000 euros del traslado de Franco?", dicen unos. Los mismos que pagamos sin rechistar el desfile del Día de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, y cuesta mucho más. "Hay cosas más prioritarias que desenterrar a Franco", dicen otros. Como si acaso en España hubiera sólo un señor para hacerlo todo, "oigan, ¿les importa que desentierre a este hombre más adelante? Es que antes tengo que acabar con el paro, hoy no me va a dar tiempo a todo". De Gila. "La violencia no tiene género", dicen quienes aseguran en cambio que tiene nacionalidad, etnia y fe. Y más: "Ahora se asesinan a más mujeres que antes, ergo, la ley contra la violencia de género no sirve y por tanto hay que acabar con ella"; "Lo que me ofende a mí es ofensivo y debe castigarse. Eso sí, mi incorrección política es libertad de expresión"; "Yo no soy racista, lo que pasa es que los gitanos no son de fiar". "Las bases han votado sí al chalet, ergo consultar sobre la vida personal es coherente y que la izquierda tenga gustos pijo-burgueses también"… Cada vez que suenan estas frases, aquel lotero vuelve a agitar sus cupones: "¡Lógicaaaaaa!". Nunca toca.