He leído que la manifestación del pasado domingo en Madrid contra la cumbre reunió a bastante menos gente de la esperada por los organizadores, lo cual se veía venir porque convocar una protesta contra la Alianza, como principal responsable de la invasión de Ucrania, que es lo que mantienen Podemos e Izquierda Unida, que apoyaron la protesta, es convocar una marcha por la empanada mental. Habrá gente muy zumbada, ¿pero hasta el extremo de gritar contra esta guerra sin desplegar una sola pancarta poniendo a parir al presidente ruso? Vale que estés contra la OTAN, pero en este caso concreto también tendrías que gritar "¡Putin, criminal!", aunque fuera en una proporción de tres gritos contra la organización atlántica y uno contra el ruso, qué menos. Claro que don Vladimir para esta gente es un bendito, y no porque no tenga nada que ver (que no lo tiene, según muchos de ellos) con esta guerra, sino porque él y sólo él ha sido el que ha resucitado a la Alianza, que estaba "en muerte cerebral" (palabras de Macron) antes de la invasión, y de esta forma ya pueden vociferar contra ella. Pero aparte de que no hay mucha gente dispuesta a que la tomen por loca si la ven en 'manis' así, es que hoy en día no es fácil lograr grandes protestas: pensamos que con votar cuando toca, ya hemos cumplido, y muchos, ni eso. Como la unión hace la fuerza, yo creo que para llenar las calles habría que convocar manifestaciones multiprotesta, bajo el lema "¡Contra la madre que los parió!", así, en general, o "¡Mecagüen tó!", y que cada uno reivindicara lo prioritario para él y llevara la pancarta que considerara más oportuna. No obstante, como hoy en día los únicos que sacan gente a la calle, mucha gente, son los del Orgullo, aprovechemos este tirón y pidámosles permiso para acudir a sus manifestaciones y desfiles con nuestras propias reclamaciones y exigencias. Aquí en Almería, por ejemplo, que nos dejen llevar pancartas del tipo "¡AVE para el 26!", "¡Más inversión en sanidad!", "¡Limpien Palomares de una puta vez!", "¡Por una autovía sin baches!", "¡Vuelos baratos a Madrid!" y hasta "¡Una cafetería para el hospital, ya!". A ver si cuela.