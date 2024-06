María y la Policía Local

Los datos son definitivos, y confirman que la seguridad de los almerienses dicta mucho de ser la deseable. Uno de estos días, si es que no ha salido ya, el subdelegado nos pondrá en los medios una estadística en las que nos contará lo mucho que hemos mejorado en los años que Pedro Sánchez lleva gobernando en España. Ya estamos acostumbrados a sus estrategias políticas, pero el número de policías no se cubre, el de Guardias Civiles tampoco. Pero eso lo van a arreglar, nos cuenta el caballero en breve. Así llevan cinco años, ¿o son seis? tomando el pelo a los almerienses. A estos señores que nos gobiernan lo único que les preocupa es que los medios demos los datos de donde nacieron estos delincuentes, mientras sigamos sus órdenes, ellos tranquilo, ya encontraran a quien echar la culpa de los robos cometidos.

Mientras conocemos los datos regionales y nacionales, la alcaldesa de la capital, María del Mar Vázquez, nos sorprende con una aseveración no entendible por parte de los vecinos: “La seguridad ciudadana no es competencia de la policía local”. Quiere ello decir que si un policía local ve que alguien está robando a un vecino debe permitir que lo siga haciendo. La seguridad de ese vecino no es responsabilidad de la local. ¿Y si se está violando a una persona, debe permitir esa violación? Si no es su competencia, según la jefa del ayuntamiento, ese policía no debería meterse en camisa de once varas.

María, ¿es tu competencia dar subvenciones a todas las organizaciones que se registran en el ayuntamiento? Es tu responsabilidad la construcción de viviendas, la de crear museos y otras historias en la que gastas el dinero de tus vecinos. Y no salimos a decirte que en tal o en cual no tienes responsabilidad alguna.

Entienda que los policías locales se hayan enfadado ante su aseveración. Y reconozca que no ha estado usted muy centrada con la misma. Creo que en este caso tampoco ha estado muy acertado el asesor al que ha pedido su consejo o asesoramiento. Mal dinero el gastado en asesores, que lo único que logran es meterla en problemas con la policía local. A partir de hoy los municipales, según se desprende de las palabras de la señora Vázquez, solo tienen que cuidar el tráfico y poner multas por mal aparcamiento, ¿o hay algo más?, según usted, señora alcaldesa, en la responsabilidad de la local. Sería bueno que nos lo explicara para saber lo que podemos pedirle y exigirle a la policía que se paga con los impuestos de todos los ciudadanos ante cualquier eventualidad en el que nos veamos, si hay un policía local cerca que nos pueda ayudar.