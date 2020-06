No levanto mi voz contra el niño que escribe nombre de niña en su almohada, ni contra el muchacho que se viste de novia en la obscuridad del ropero, ni contra los hombres de mirada verde que aman al hombre y queman sus labios en silencio. Pero sí contra vosotros, maricas de las ciudades de carne tumefacta y pensamiento inmundo. Contra vosotros siempre, que dais a los muchachos gotas de sucia muerte con amargo veneno. Si alguno de los gendarmes de la dictadura de género no lo ha reconocido, entérese antes de ordenar mi lapidación". El texto no es mío, aunque sirva para fijar mi posición. Son versos nacidos de la pluma de Federico García Lorca. Tiren ustedes contra él la primera piedra. Se acerca el día, semana o mes del orgullo. Una reivindicación radical apoyada por la casi totalidad de las instituciones públicas y las élites económicas, convirtiendo en excepción al ayuntamiento o la multinacional que no se traviste de arcoíris en estos días.

Una celebración sectaria de la que se expulsa con violencia a quienes, estúpidamente, pretenden sumarse a ella sin contar con el permiso de quienes se arrogan la representación de todos los homosexuales. Una imposición que la Junta llevará ahora a los centros educativos de toda Andalucía tras haber aprobado el Parlamento que el orgullo gay se celebre en los colegios. Una aberración aprobada con el esperado voto favorable de la izquierda y de Ciudadanos, la cobarde abstención del PP y la negativa de VOX y de una servidora, que no quiere que la escuela adoctrine a mis hijos en contra de mis valores.

Para el próximo curso, además, se seguirá ofertando desde los 12 años la asignatura "Cambios Sociales y Género", cuya guía didáctica incluye como materiales de referencia contenidos del servidor de extrema izquierda nodo50.org o la web de la Federación de Gays y Lesbianas.

Se consolida así la escuela como lugar de adoctrinamiento LGTB. El cambio de cromos en San Telmo, lejos de impedirlo, le ha dado un nuevo impulso. A los dirigentes del PP que se acerquen a hacerse la foto a la próxima manifestación en defensa de la familia habrá que recordárselo. Como habrá que recordar a VOX que los andaluces les votaron para acabar con estas imposiciones ideológicas, por lo que no basta votar en contra para tranquilizar la conciencia, sino que debe hacer valer sus 11 diputados para evitarlo, retirando el apoyo al Gobierno si es preciso.