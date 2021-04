Por casualidad coinciden ahora en Almería una serie de escritores destacados. Pensamos en Fedra Egea, Antonio Orejudo o Juan Manuel Gil, por mencionar algunos de ellos. Cultivan géneros diversos, pero todos han publicado con éxito en editoriales de primer nivel. Ese es el caso también de Miguel Ángel Muñoz, novelista y autor de varias colecciones de cuentos, editadas por Páginas de Espuma y reseñadas con elogio en los principales suplementos culturales.

Quedamos con Miguel Ángel en La consentida para tomar un café. El Vicerrectorado de Extensión Universitaria, la Facultad de Humanidades y la Biblioteca quieren contar con él para celebrar el Día del libro y hay que organizar el acto. No nos conocíamos, pero Isabel Giménez nos había hablado muy bien de él. Y con razón ¿Cómo no simpatizar con alguien generoso con su tiempo, que muestra su vocación como escritor o que se apasiona por el cine o la música? Sus obras contienen numerosas referencias a Almería. Pero no es eso lo principal. En sus libros se cumple lo que pedía Walter Benjamin a la narrativa: contar honradamente, dar al lector algo más que información, ayudarnos a reflexionar sobre nuestra propia experiencia. Los lectores sienten en cada una de sus páginas que la ética y la estética se dan la mano. El suyo es un mundo narrativo en el que se percibe siempre una cierta ambigüedad y una profunda melancolía. De ahí que la lectura deje con frecuencia esa sensación agridulce, que acompaña a las obras de arte. Así ocurre en uno de sus relatos más celebrados: 'Antón Chéjov, médico'. El protagonista comprende el valor de la vida, intenta cambiar las cosas, pero sabe que nada puede hacer frente a la enfermedad. O quizás sí: ¿no es acaso importante vivir el momento o dar un cierto consuelo en medio de la desgracia? Mientras hablamos de estas cuestiones, Migue Ángel nos aporta detalles sobre algunas versiones musicales que hemos descubierto en una de sus novelas, La canción de Brenda Lee. Ahora mismo acaba de dar un curso en la Universidad de Granada. Termina una novela, que quizás aparezca este verano. Sigue con su blog. Y, sin duda, continuará intentando lo imposible, el cuento perfecto, que satisfaga unas exigencias que afortunadamente no pueden tener fin. Si tienen curiosidad, el encuentro con Miguel Ángel Muñoz empezará el viernes 23, a las 18 horas. Pueden seguirlo en youtube@ualescultura